https://ria.ru/20220225/zhertvy-1775091136.html
ВС России стараются не допустить жертв среди мирных жителей на Украине
ВС России стараются не допустить жертв среди мирных жителей на Украине - РИА Новости, 25.02.2022
ВС России стараются не допустить жертв среди мирных жителей на Украине
Задействованные в спецоперации на Украине российские военные делают всё возможное, чтобы не допустить жертв среди мирных жителей, заявил в пятницу официальный... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:11
2022-02-25T16:11
2022-02-25T16:11
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
игорь конашенков
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589531621_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37e2feb2763f400e64f1b42ec19f5fd4.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Задействованные в спецоперации на Украине российские военные делают всё возможное, чтобы не допустить жертв среди мирных жителей, заявил в пятницу официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков."Российские военнослужащие принимают все меры для недопущения жертв среди мирного населения", - сказал он.Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220225/delegatsiya-1775084904.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589531621_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5bd304f3431f8e2e9d73a2fd1606f21c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, игорь конашенков, украина
ВС России стараются не допустить жертв среди мирных жителей на Украине
Минобороны: ВС России на Украине делают все, чтобы не допустить жертв среди мирных жителей