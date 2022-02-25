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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/zhertvy-1775091136.html
ВС России стараются не допустить жертв среди мирных жителей на Украине
ВС России стараются не допустить жертв среди мирных жителей на Украине - РИА Новости, 25.02.2022
ВС России стараются не допустить жертв среди мирных жителей на Украине
Задействованные в спецоперации на Украине российские военные делают всё возможное, чтобы не допустить жертв среди мирных жителей, заявил в пятницу официальный... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:11
2022-02-25T16:11
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
игорь конашенков
украина
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Задействованные в спецоперации на Украине российские военные делают всё возможное, чтобы не допустить жертв среди мирных жителей, заявил в пятницу официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков."Российские военнослужащие принимают все меры для недопущения жертв среди мирного населения", - сказал он.Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, игорь конашенков, украина
16:11 25.02.2022
 
ВС России стараются не допустить жертв среди мирных жителей на Украине

Минобороны: ВС России на Украине делают все, чтобы не допустить жертв среди мирных жителей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтправкой на службу
Отправкой на службу - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Задействованные в спецоперации на Украине российские военные делают всё возможное, чтобы не допустить жертв среди мирных жителей, заявил в пятницу официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российские военнослужащие принимают все меры для недопущения жертв среди мирного населения", - сказал он.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 15:56В мире
Путин согласился отправить в Минск делегацию для переговоров с Украиной
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияИгорь КонашенковУкраина
 
 
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