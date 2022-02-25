https://ria.ru/20220225/zhertvy-1775091136.html

ВС России стараются не допустить жертв среди мирных жителей на Украине

ВС России стараются не допустить жертв среди мирных жителей на Украине - РИА Новости, 25.02.2022

ВС России стараются не допустить жертв среди мирных жителей на Украине

Задействованные в спецоперации на Украине российские военные делают всё возможное, чтобы не допустить жертв среди мирных жителей, заявил в пятницу официальный... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:11

2022-02-25T16:11

2022-02-25T16:11

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

игорь конашенков

украина

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Задействованные в спецоперации на Украине российские военные делают всё возможное, чтобы не допустить жертв среди мирных жителей, заявил в пятницу официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков."Российские военнослужащие принимают все меры для недопущения жертв среди мирного населения", - сказал он.Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/delegatsiya-1775084904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, игорь конашенков, украина