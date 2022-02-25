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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В Кремле переадресовали вопрос о жертвах среди мирного населения на Украине
В Кремле переадресовали вопрос о жертвах среди мирного населения на Украине - РИА Новости, 25.02.2022
В Кремле переадресовали вопрос о жертвах среди мирного населения на Украине
Сведения о жертвах среди мирного населения при проведении спецоперации по демилитаризации Украины нужно узнавать у военных, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:13
2022-02-25T14:13
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
донбасс
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сведения о жертвах среди мирного населения при проведении спецоперации по демилитаризации Украины нужно узнавать у военных, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это нужно у военных спрашивать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли данные в Кремле о жертвах среди мирного населения на Украине.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает, украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого могут вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, украина, донбасс, дмитрий песков
14:13 25.02.2022
 
В Кремле переадресовали вопрос о жертвах среди мирного населения на Украине

Песков переадресовал военным вопрос о жертвах среди мирного населения на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сведения о жертвах среди мирного населения при проведении спецоперации по демилитаризации Украины нужно узнавать у военных, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это нужно у военных спрашивать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли данные в Кремле о жертвах среди мирного населения на Украине.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает, украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого могут вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаДонбассДмитрий Песков
 
 
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