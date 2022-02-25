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В Кремле переадресовали вопрос о жертвах среди мирного населения на Украине

В Кремле переадресовали вопрос о жертвах среди мирного населения на Украине - РИА Новости, 25.02.2022

В Кремле переадресовали вопрос о жертвах среди мирного населения на Украине

Сведения о жертвах среди мирного населения при проведении спецоперации по демилитаризации Украины нужно узнавать у военных, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:13

2022-02-25T14:13

2022-02-25T14:13

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

донбасс

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сведения о жертвах среди мирного населения при проведении спецоперации по демилитаризации Украины нужно узнавать у военных, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это нужно у военных спрашивать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли данные в Кремле о жертвах среди мирного населения на Украине.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает, украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого могут вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, украина, донбасс, дмитрий песков