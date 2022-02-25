В Кремле переадресовали вопрос о жертвах среди мирного населения на Украине
Песков переадресовал военным вопрос о жертвах среди мирного населения на Украине
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сведения о жертвах среди мирного населения при проведении спецоперации по демилитаризации Украины нужно узнавать у военных, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это нужно у военных спрашивать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли данные в Кремле о жертвах среди мирного населения на Украине.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает, украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого могут вернуться к семьям.
Опубликовано: Влада Копылова