20:10 25.02.2022 (обновлено: 20:24 25.02.2022)
Офис президента Украины заявил, что Зеленский в Киеве
Советник главы офиса президента Украины Подоляк: Зеленский в Киеве, работает круглосуточно
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский остается в Киеве, работает круглосуточно.
"Владимир Зеленский находится в Киеве, он работает круглосуточно, у него постоянные встречи с руководством страны и консультации с мировыми лидерами", - сообщил Подоляк в пятницу в эфире телеканала "112".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Наталья Макарова