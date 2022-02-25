https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775157325.html

Офис президента Украины заявил, что Зеленский в Киеве

Офис президента Украины заявил, что Зеленский в Киеве - РИА Новости, 25.02.2022

Офис президента Украины заявил, что Зеленский в Киеве

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский остается в Киеве, работает круглосуточно. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T20:10

2022-02-25T20:10

2022-02-25T20:24

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владимир зеленский

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский остается в Киеве, работает круглосуточно."Владимир Зеленский находится в Киеве, он работает круглосуточно, у него постоянные встречи с руководством страны и консультации с мировыми лидерами", - сообщил Подоляк в пятницу в эфире телеканала "112".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, владимир зеленский