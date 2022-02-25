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https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775157325.html
Офис президента Украины заявил, что Зеленский в Киеве
Офис президента Украины заявил, что Зеленский в Киеве - РИА Новости, 25.02.2022
Офис президента Украины заявил, что Зеленский в Киеве
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский остается в Киеве, работает круглосуточно. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T20:10
2022-02-25T20:24
в мире
киев
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский остается в Киеве, работает круглосуточно."Владимир Зеленский находится в Киеве, он работает круглосуточно, у него постоянные встречи с руководством страны и консультации с мировыми лидерами", - сообщил Подоляк в пятницу в эфире телеканала "112".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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в мире, киев, украина, владимир зеленский
20:10 25.02.2022 (обновлено: 20:24 25.02.2022)
 
Офис президента Украины заявил, что Зеленский в Киеве

Советник главы офиса президента Украины Подоляк: Зеленский в Киеве, работает круглосуточно

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский остается в Киеве, работает круглосуточно.
"Владимир Зеленский находится в Киеве, он работает круглосуточно, у него постоянные встречи с руководством страны и консультации с мировыми лидерами", - сообщил Подоляк в пятницу в эфире телеканала "112".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 19:50
Поклонская призвала Зеленского "подняться" над желанием удержать власть
Опубликовано: Наталья Макарова
 
В миреКиевУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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