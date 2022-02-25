https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775154195.html

Поклонская призвала Зеленского "подняться" над желанием удержать власть

Поклонская призвала Зеленского "подняться" над желанием удержать власть - РИА Новости, 25.02.2022

Поклонская призвала Зеленского "подняться" над желанием удержать власть

Заместитель руководителя Россотрудничества, бывший крымский прокурор Наталья Поклонская призвала Владимира Зеленского "сложить оружие" и "подняться над желанием РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T19:50

2022-02-25T19:50

2022-02-25T19:50

владимир путин

россия

украина

донбасс

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

наталья поклонская

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Заместитель руководителя Россотрудничества, бывший крымский прокурор Наталья Поклонская призвала Владимира Зеленского "сложить оружие" и "подняться над желанием удержать власть" ради установления мира."Судьба России и Украины находится в руках каждого из нас. Русские, украинцы, президент, освободитель, палач, народ, жертва, хорошие, плохие - это разделение. Я же призываю к объединению и миру. Мы - едины", - написала она в Telegram-канале.По словам Поклонской, обиды и обвинения друг друга с каждым днем набирают обороты и приведут к еще большему разделению, все в какой-то степени причастны к тому, что происходит сегодня."Если бы это было возможно, я бы все силы направила на предотвращение кровопролития родных для меня народов и достижения соглашения. Призываю Зеленского сделать шаг навстречу установлению мира и сложить оружие. Подняться над желанием удержать власть, проявить мудрость, сдержанность и благоразумие", - добавила замглавы Россотрудничества.Она подчеркнула, что только смелый и мудрый правитель в самый роковой час для своего народа способен сохранить жизни мирных жителей и военнослужащих. "Русские и украинцы - сильные нации, которые своим примером могут показать, что главное - люди. И мы всегда вместе, мы способны проходить самые сложные испытания - даже те, которые называются враждой. Победой здесь может быть только мир", - подытожила Поклонская.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

https://ria.ru/20220225/kadyrov-1775079320.html

https://ria.ru/20220225/peregovory-1775132343.html

https://ria.ru/20220225/peregovory-1775140571.html

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украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, украина, донбасс, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), наталья поклонская