https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775065794.html

В РВИО назвали создание Зеленским "ставки ВГК" цинизмом

В РВИО назвали создание Зеленским "ставки ВГК" цинизмом - РИА Новости, 25.02.2022

В РВИО назвали создание Зеленским "ставки ВГК" цинизмом

Создание Владимиром Зеленским ставки Верховного главнокомандующего показало откровенный цинизм киевского режима, пытающегося присвоить один из важных символов... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:04

2022-02-25T15:04

2022-02-25T15:04

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владимир зеленский

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Создание Владимиром Зеленским ставки Верховного главнокомандующего показало откровенный цинизм киевского режима, пытающегося присвоить один из важных символов победы всех народов СССР в Великой Отечественной войне, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.В ставку вместе с Зеленским вошли 20 человек, среди них премьер-министр Денис Шмыгаль, глава МИД Дмитрий Кулеба, глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, министр обороны Алексей Резников и другие."Ставка Верховного главнокомандования – подчеркну, именно "командования", а не "командующего" - была главным органом военного руководства СССР в годы Великой Отечественной войны, а также в ходе операции против милитаристской Японии. И потому словосочетание "ставка ВГК" стало одним из архетипических символов Победы, общей для всех народов Советского Союза – русского, украинского и других", - сказал Мягков.Советскую ставку ВГК возглавлял Иосиф Сталин, и, как бы к нему ни относиться, помещать рядом с ним фигуру Зеленского просто смешно, если бы это не было так прискорбно для народа нынешней Украины, "вынужденного жить под откровенно пронацистской властью", добавил научный директор РВИО.Схожее по звучанию выражение "ставка Верховного главнокомандующего" могло быть выбрано Киевом специально, а могло быть ошибкой людей, просто не знакомых с важными деталями, касающимися событий прошлого, отметил Мягков. Если это ошибка, то она очень характерна, считает собеседник агентства."Зеленский как был комиком, так он комиком и остался, вдобавок не знающим историю", - добавил научный директор РВИО.Но в любом случае это демонстрация "откровенного цинизма киевского режима", пытающегося присвоить чуть переиначенный, но все же символ великой победы над нацизмом, отметил Мягков."Мы видели, как в течение многих лет на Украине на официальном уровне черное становилось белым, а белое - черным", - считает он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775054063.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, российское военно-историческое общество (рвио), россия, украина, владимир зеленский