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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775065794.html
В РВИО назвали создание Зеленским "ставки ВГК" цинизмом
В РВИО назвали создание Зеленским "ставки ВГК" цинизмом - РИА Новости, 25.02.2022
В РВИО назвали создание Зеленским "ставки ВГК" цинизмом
Создание Владимиром Зеленским ставки Верховного главнокомандующего показало откровенный цинизм киевского режима, пытающегося присвоить один из важных символов... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:04
2022-02-25T15:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
российское военно-историческое общество (рвио)
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Создание Владимиром Зеленским ставки Верховного главнокомандующего показало откровенный цинизм киевского режима, пытающегося присвоить один из важных символов победы всех народов СССР в Великой Отечественной войне, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.В ставку вместе с Зеленским вошли 20 человек, среди них премьер-министр Денис Шмыгаль, глава МИД Дмитрий Кулеба, глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, министр обороны Алексей Резников и другие."Ставка Верховного главнокомандования – подчеркну, именно "командования", а не "командующего" - была главным органом военного руководства СССР в годы Великой Отечественной войны, а также в ходе операции против милитаристской Японии. И потому словосочетание "ставка ВГК" стало одним из архетипических символов Победы, общей для всех народов Советского Союза – русского, украинского и других", - сказал Мягков.Советскую ставку ВГК возглавлял Иосиф Сталин, и, как бы к нему ни относиться, помещать рядом с ним фигуру Зеленского просто смешно, если бы это не было так прискорбно для народа нынешней Украины, "вынужденного жить под откровенно пронацистской властью", добавил научный директор РВИО.Схожее по звучанию выражение "ставка Верховного главнокомандующего" могло быть выбрано Киевом специально, а могло быть ошибкой людей, просто не знакомых с важными деталями, касающимися событий прошлого, отметил Мягков. Если это ошибка, то она очень характерна, считает собеседник агентства."Зеленский как был комиком, так он комиком и остался, вдобавок не знающим историю", - добавил научный директор РВИО.Но в любом случае это демонстрация "откровенного цинизма киевского режима", пытающегося присвоить чуть переиначенный, но все же символ великой победы над нацизмом, отметил Мягков."Мы видели, как в течение многих лет на Украине на официальном уровне черное становилось белым, а белое - черным", - считает он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775054063.html
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в мире, российское военно-историческое общество (рвио), россия, украина, владимир зеленский
15:04 25.02.2022
 
В РВИО назвали создание Зеленским "ставки ВГК" цинизмом

Научный директор РВИО Мягков назвал создание Зеленским "ставки ВГК" цинизмом

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Создание Владимиром Зеленским ставки Верховного главнокомандующего показало откровенный цинизм киевского режима, пытающегося присвоить один из важных символов победы всех народов СССР в Великой Отечественной войне, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
В ставку вместе с Зеленским вошли 20 человек, среди них премьер-министр Денис Шмыгаль, глава МИД Дмитрий Кулеба, глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, министр обороны Алексей Резников и другие.
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"Ставка Верховного главнокомандования – подчеркну, именно "командования", а не "командующего" - была главным органом военного руководства СССР в годы Великой Отечественной войны, а также в ходе операции против милитаристской Японии. И потому словосочетание "ставка ВГК" стало одним из архетипических символов Победы, общей для всех народов Советского Союза – русского, украинского и других", - сказал Мягков.
Советскую ставку ВГК возглавлял Иосиф Сталин, и, как бы к нему ни относиться, помещать рядом с ним фигуру Зеленского просто смешно, если бы это не было так прискорбно для народа нынешней Украины, "вынужденного жить под откровенно пронацистской властью", добавил научный директор РВИО.
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Схожее по звучанию выражение "ставка Верховного главнокомандующего" могло быть выбрано Киевом специально, а могло быть ошибкой людей, просто не знакомых с важными деталями, касающимися событий прошлого, отметил Мягков. Если это ошибка, то она очень характерна, считает собеседник агентства.
"Зеленский как был комиком, так он комиком и остался, вдобавок не знающим историю", - добавил научный директор РВИО.
Но в любом случае это демонстрация "откровенного цинизма киевского режима", пытающегося присвоить чуть переиначенный, но все же символ великой победы над нацизмом, отметил Мягков.
"Мы видели, как в течение многих лет на Украине на официальном уровне черное становилось белым, а белое - черным", - считает он.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссийское военно-историческое общество (РВИО)РоссияУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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