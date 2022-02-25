14:49 25.02.2022 (обновлено: 15:06 25.02.2022)
Зеленский ответил премьеру Италии, почему не вышел на связь
Президент Украины Зеленский заявил, что не вышел на связь с премьером Италии из-за графика
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский ответил премьер-министру Италии Марио Драги о том, что не вышел на связь, и пообещал в следующий раз подстроить военный график и связаться вовремя.
Марио Драги в пятницу заявил, что Владимир Зеленский должен был связаться с ним утром, но оказался недоступен для звонка, созвониться "оказалось невозможно".
Сьогодні о 10:30 на підступах до Чернігова, Гостомеля та Мелітополя були тяжкі бої. Гинули люди. Наступного разу я спробую посунути графік війни, щоб поговорити з #MarioDraghi в конкретний час. А Україна тим часом продовжує боротися за своїх людей.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022
"В следующий раз я попробую сдвинуть военный график, чтобы поговорить с Марио Драги в определенное время", - написал Зеленский в Twitter.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Опубликовано: Дарья Буймова