https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775061277.html

Зеленский ответил премьеру Италии, почему не вышел на связь

Зеленский ответил премьеру Италии, почему не вышел на связь - РИА Новости, 25.02.2022

Зеленский ответил премьеру Италии, почему не вышел на связь

Владимир Зеленский ответил премьер-министру Италии Марио Драги о том, что не вышел на связь, и пообещал в следующий раз подстроить военный график и связаться... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:49

2022-02-25T14:49

2022-02-25T15:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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владимир зеленский

марио драги

владимир путин

украина

киев

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский ответил премьер-министру Италии Марио Драги о том, что не вышел на связь, и пообещал в следующий раз подстроить военный график и связаться вовремя.Марио Драги в пятницу заявил, что Владимир Зеленский должен был связаться с ним утром, но оказался недоступен для звонка, созвониться "оказалось невозможно"."В следующий раз я попробую сдвинуть военный график, чтобы поговорить с Марио Драги в определенное время", - написал Зеленский в Twitter.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, италия, владимир зеленский, марио драги, владимир путин, украина, киев, россия, чернобыльская аэс