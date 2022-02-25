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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775061277.html
Зеленский ответил премьеру Италии, почему не вышел на связь
Зеленский ответил премьеру Италии, почему не вышел на связь - РИА Новости, 25.02.2022
Зеленский ответил премьеру Италии, почему не вышел на связь
Владимир Зеленский ответил премьер-министру Италии Марио Драги о том, что не вышел на связь, и пообещал в следующий раз подстроить военный график и связаться... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:49
2022-02-25T15:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
италия
владимир зеленский
марио драги
владимир путин
украина
киев
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский ответил премьер-министру Италии Марио Драги о том, что не вышел на связь, и пообещал в следующий раз подстроить военный график и связаться вовремя.Марио Драги в пятницу заявил, что Владимир Зеленский должен был связаться с ним утром, но оказался недоступен для звонка, созвониться "оказалось невозможно"."В следующий раз я попробую сдвинуть военный график, чтобы поговорить с Марио Драги в определенное время", - написал Зеленский в Twitter.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, италия, владимир зеленский, марио драги, владимир путин, украина, киев, россия, чернобыльская аэс
14:49 25.02.2022 (обновлено: 15:06 25.02.2022)
 
Зеленский ответил премьеру Италии, почему не вышел на связь

Президент Украины Зеленский заявил, что не вышел на связь с премьером Италии из-за графика

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский ответил премьер-министру Италии Марио Драги о том, что не вышел на связь, и пообещал в следующий раз подстроить военный график и связаться вовремя.
Марио Драги в пятницу заявил, что Владимир Зеленский должен был связаться с ним утром, но оказался недоступен для звонка, созвониться "оказалось невозможно".
"В следующий раз я попробую сдвинуть военный график, чтобы поговорить с Марио Драги в определенное время", - написал Зеленский в Twitter.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 15:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В РВИО назвали создание Зеленским "ставки ВГК" цинизмом
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИталияВладимир ЗеленскийМарио ДрагиВладимир ПутинУкраинаКиевРоссияЧернобыльская АЭС
 
 
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