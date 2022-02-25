https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775054244.html

В Германии заявили, что Зеленский находится в Киеве

В Германии заявили, что Зеленский находится в Киеве - РИА Новости, 25.02.2022

В Германии заявили, что Зеленский находится в Киеве

Владимир Зеленский, по данным правительства ФРГ, находится в Киеве, вопрос предоставления ему убежища не ставился, заявил официальный представитель кабмина... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:26

2022-02-25T14:26

2022-02-25T14:44

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

в мире

германия

украина

киев

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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский, по данным правительства ФРГ, находится в Киеве, вопрос предоставления ему убежища не ставился, заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт."Было бы наивно говорить, что ему не грозит опасность, но он храбрый человек. По нашей информации, он находится в Киеве", - заявил он на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос, не видит ли Берлин угрозы Зеленскому.На вопрос, может ли Германия предоставить убежище Зеленскому, Хебештрайт заявил, что "мы ответим на этот вопрос, когда он будет поставлен". "Сейчас спекулировать не будем", - добавил он.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775054063.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир зеленский, в мире, германия, украина, киев