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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775038902.html
Депутат от "Оппозиционной платформы" призвал Зеленского уйти в отставку
Депутат от "Оппозиционной платформы" призвал Зеленского уйти в отставку - РИА Новости, 25.02.2022
Депутат от "Оппозиционной платформы" призвал Зеленского уйти в отставку
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива призвал Владимира Зеленского, правительство и Верховную раду уйти в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:49
2022-02-25T14:18
обострение ситуации в днр и лнр
илья кива
в мире
украина
россия
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 25 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива призвал Владимира Зеленского, правительство и Верховную раду уйти в отставку как виновных в уничтожении страны."На руках Зеленского и его окружения сегодня кровь ни в чем не повинных людей. Сегодня Зеленский, правительство, Верховый совет Украины должен уйти в отставку, как те, кто виновен в людских жертвах, в уничтожении фактически нашей страны", - сказал Кива в эфире телеканала 112. Он уверен, что Зеленский, руководство Генпрокуратуры, СБУ, МВД и других органов будет нести ответственность за свои преступления.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Военное ведомство добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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илья кива, в мире, украина, россия, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
13:49 25.02.2022 (обновлено: 14:18 25.02.2022)
 
Депутат от "Оппозиционной платформы" призвал Зеленского уйти в отставку

Депутат от "Оппозиционной платформы" Кива призвал Зеленского уйти в отставку

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
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КИЕВ, 25 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива призвал Владимира Зеленского, правительство и Верховную раду уйти в отставку как виновных в уничтожении страны.
"На руках Зеленского и его окружения сегодня кровь ни в чем не повинных людей. Сегодня Зеленский, правительство, Верховый совет Украины должен уйти в отставку, как те, кто виновен в людских жертвах, в уничтожении фактически нашей страны", - сказал Кива в эфире телеканала 112. Он уверен, что Зеленский, руководство Генпрокуратуры, СБУ, МВД и других органов будет нести ответственность за свои преступления.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 08:00
Чего нам ждать теперь от Запада
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Военное ведомство добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРИлья КиваВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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