https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775038902.html

Депутат от "Оппозиционной платформы" призвал Зеленского уйти в отставку

Депутат от "Оппозиционной платформы" призвал Зеленского уйти в отставку - РИА Новости, 25.02.2022

Депутат от "Оппозиционной платформы" призвал Зеленского уйти в отставку

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива призвал Владимира Зеленского, правительство и Верховную раду уйти в... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:49

2022-02-25T13:49

2022-02-25T14:18

обострение ситуации в днр и лнр

илья кива

в мире

украина

россия

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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КИЕВ, 25 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива призвал Владимира Зеленского, правительство и Верховную раду уйти в отставку как виновных в уничтожении страны."На руках Зеленского и его окружения сегодня кровь ни в чем не повинных людей. Сегодня Зеленский, правительство, Верховый совет Украины должен уйти в отставку, как те, кто виновен в людских жертвах, в уничтожении фактически нашей страны", - сказал Кива в эфире телеканала 112. Он уверен, что Зеленский, руководство Генпрокуратуры, СБУ, МВД и других органов будет нести ответственность за свои преступления.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Военное ведомство добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774917255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

илья кива, в мире, украина, россия, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр