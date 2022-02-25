13:49 25.02.2022 (обновлено: 14:18 25.02.2022)
Депутат от "Оппозиционной платформы" призвал Зеленского уйти в отставку
Депутат от "Оппозиционной платформы" Кива призвал Зеленского уйти в отставку
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
КИЕВ, 25 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива призвал Владимира Зеленского, правительство и Верховную раду уйти в отставку как виновных в уничтожении страны.
"На руках Зеленского и его окружения сегодня кровь ни в чем не повинных людей. Сегодня Зеленский, правительство, Верховый совет Украины должен уйти в отставку, как те, кто виновен в людских жертвах, в уничтожении фактически нашей страны", - сказал Кива в эфире телеканала 112. Он уверен, что Зеленский, руководство Генпрокуратуры, СБУ, МВД и других органов будет нести ответственность за свои преступления.
Вчера, 08:00Чего нам ждать теперь от Запада
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Военное ведомство добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Кирилл Волков