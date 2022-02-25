https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775032367.html

Лавров раскритиковал Зеленского за работу внутри "нормандской четверки"

Лавров раскритиковал Зеленского за работу внутри "нормандской четверки" - РИА Новости, 25.02.2022

Лавров раскритиковал Зеленского за работу внутри "нормандской четверки"

Владимир Зеленский не хотел работать над реализацией решений встреч нормандского формата и врал, говоря о том, что Россия не соглашалась на переговоры, на самом РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:33

2022-02-25T13:33

2022-02-25T13:33

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

сергей лавров

владимир зеленский

"нормандская четверка"

украина

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский не хотел работать над реализацией решений встреч нормандского формата и врал, говоря о том, что Россия не соглашалась на переговоры, на самом деле диалог в нормандском формате нужен был ему, чтобы подменить выполнение минских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Президент Зеленский вам говорил неправду, а попросту обманывал вас... Сначала когда он категорически отказался выполнять минские договоренности и все время взывал к своим западным покровителям с призывом собирать нормандские форматы по поводу и без повода, не гарантируя, что эти встречи будут сопровождаться какими-то реальными результатами... И эти призывы были нацелены, это стало всем очевидно, на то чтобы подменить конкретную работу, которая требовалась от президента Зеленского по реализации договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих раундов переговоров", - сказал он в ходе пресс-конференции после переговоров с главами МИД ДНР и ЛНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/status-1775027731.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ситуация в днр и лнр, сергей лавров, владимир зеленский, "нормандская четверка", украина