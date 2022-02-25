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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775032367.html
Лавров раскритиковал Зеленского за работу внутри "нормандской четверки"
Лавров раскритиковал Зеленского за работу внутри "нормандской четверки" - РИА Новости, 25.02.2022
Лавров раскритиковал Зеленского за работу внутри "нормандской четверки"
Владимир Зеленский не хотел работать над реализацией решений встреч нормандского формата и врал, говоря о том, что Россия не соглашалась на переговоры, на самом РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:33
2022-02-25T13:33
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
сергей лавров
владимир зеленский
"нормандская четверка"
украина
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский не хотел работать над реализацией решений встреч нормандского формата и врал, говоря о том, что Россия не соглашалась на переговоры, на самом деле диалог в нормандском формате нужен был ему, чтобы подменить выполнение минских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Президент Зеленский вам говорил неправду, а попросту обманывал вас... Сначала когда он категорически отказался выполнять минские договоренности и все время взывал к своим западным покровителям с призывом собирать нормандские форматы по поводу и без повода, не гарантируя, что эти встречи будут сопровождаться какими-то реальными результатами... И эти призывы были нацелены, это стало всем очевидно, на то чтобы подменить конкретную работу, которая требовалась от президента Зеленского по реализации договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих раундов переговоров", - сказал он в ходе пресс-конференции после переговоров с главами МИД ДНР и ЛНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Влада Копылова
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ситуация в днр и лнр, сергей лавров, владимир зеленский, "нормандская четверка", украина
13:33 25.02.2022
 
Лавров раскритиковал Зеленского за работу внутри "нормандской четверки"

Глава МИД Лавров: Зеленский не хотел работать над решениями "нормандской четверки"

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский не хотел работать над реализацией решений встреч нормандского формата и врал, говоря о том, что Россия не соглашалась на переговоры, на самом деле диалог в нормандском формате нужен был ему, чтобы подменить выполнение минских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент Зеленский вам говорил неправду, а попросту обманывал вас... Сначала когда он категорически отказался выполнять минские договоренности и все время взывал к своим западным покровителям с призывом собирать нормандские форматы по поводу и без повода, не гарантируя, что эти встречи будут сопровождаться какими-то реальными результатами... И эти призывы были нацелены, это стало всем очевидно, на то чтобы подменить конкретную работу, которая требовалась от президента Зеленского по реализации договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих раундов переговоров", - сказал он в ходе пресс-конференции после переговоров с главами МИД ДНР и ЛНР.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 13:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле оценили заявление Зеленского о нейтральном статусе Украины
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРСергей ЛавровВладимир Зеленский"Нормандская четверка"Украина
 
 
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