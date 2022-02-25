Лавров раскритиковал Зеленского за работу внутри "нормандской четверки"
Глава МИД Лавров: Зеленский не хотел работать над решениями "нормандской четверки"
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский не хотел работать над реализацией решений встреч нормандского формата и врал, говоря о том, что Россия не соглашалась на переговоры, на самом деле диалог в нормандском формате нужен был ему, чтобы подменить выполнение минских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент Зеленский вам говорил неправду, а попросту обманывал вас... Сначала когда он категорически отказался выполнять минские договоренности и все время взывал к своим западным покровителям с призывом собирать нормандские форматы по поводу и без повода, не гарантируя, что эти встречи будут сопровождаться какими-то реальными результатами... И эти призывы были нацелены, это стало всем очевидно, на то чтобы подменить конкретную работу, которая требовалась от президента Зеленского по реализации договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих раундов переговоров", - сказал он в ходе пресс-конференции после переговоров с главами МИД ДНР и ЛНР.
Опубликовано: Влада Копылова