https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775026893.html

Песков ответил на вопрос, считают ли в Кремле Зеленского президентом

Песков ответил на вопрос, считают ли в Кремле Зеленского президентом - РИА Новости, 25.02.2022

Песков ответил на вопрос, считают ли в Кремле Зеленского президентом

В Кремле признают Владимира Зеленского президентом Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:21

2022-02-25T13:21

2022-02-25T13:26

политика

дмитрий песков

украина

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В Кремле признают Владимира Зеленского президентом Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Да, конечно, Зеленский - президент Украины", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, признают ли в Кремле Зеленского президентом Украины.

https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775024026.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, дмитрий песков, украина, владимир зеленский, россия