https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775026893.html
Песков ответил на вопрос, считают ли в Кремле Зеленского президентом
Песков ответил на вопрос, считают ли в Кремле Зеленского президентом - РИА Новости, 25.02.2022
Песков ответил на вопрос, считают ли в Кремле Зеленского президентом
В Кремле признают Владимира Зеленского президентом Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:21
2022-02-25T13:21
2022-02-25T13:26
политика
дмитрий песков
украина
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В Кремле признают Владимира Зеленского президентом Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Да, конечно, Зеленский - президент Украины", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, признают ли в Кремле Зеленского президентом Украины.
https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775024026.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, дмитрий песков, украина, владимир зеленский, россия
13:21 25.02.2022 (обновлено: 13:26 25.02.2022)
Песков ответил на вопрос, считают ли в Кремле Зеленского президентом
Пресс-секретарь Путина Песков: в Кремле признают Зеленского президентом Украины