https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775024026.html

Лавров обвинил Зеленского во лжи по поводу нейтрального статуса Украины

Лавров обвинил Зеленского во лжи по поводу нейтрального статуса Украины - РИА Новости, 25.02.2022

Лавров обвинил Зеленского во лжи по поводу нейтрального статуса Украины

Президент Украины Владимир Зеленский врет, когда говорит, что готов обсуждать нейтральный статус Украины, сообщил на пресс-конференции глава МИД России Сергей... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:12

2022-02-25T13:12

2022-02-25T14:07

обострение ситуации в днр и лнр

сергей лавров

ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский врет, когда говорит, что готов обсуждать нейтральный статус Украины, сообщил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров."Упущенные возможности президента Зеленского хорошо известны, поэтому не надо сейчас валить с больной головы на здоровую", — сказал министр.Он добавил, что после операции по демилитаризации Украины ситуация в стране вернется к переговорам."Мы выступаем за то, чтобы, освободив Украину от милитаризма и неонацизма, предоставить возможность всем народам, проживающим в этой стране, самим определять свое будущее без какого-либо давления извне", — заявил Лавров.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы выведены из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/lavrov-1775034920.html

https://ria.ru/20220225/status-1775027731.html

https://ria.ru/20220225/zapad-1775032234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

сергей лавров, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, украина