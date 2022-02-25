https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775024026.html
Лавров обвинил Зеленского во лжи по поводу нейтрального статуса Украины
Лавров обвинил Зеленского во лжи по поводу нейтрального статуса Украины - РИА Новости, 25.02.2022
Лавров обвинил Зеленского во лжи по поводу нейтрального статуса Украины
Президент Украины Владимир Зеленский врет, когда говорит, что готов обсуждать нейтральный статус Украины, сообщил на пресс-конференции глава МИД России Сергей... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:12
2022-02-25T13:12
2022-02-25T14:07
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский врет, когда говорит, что готов обсуждать нейтральный статус Украины, сообщил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров."Упущенные возможности президента Зеленского хорошо известны, поэтому не надо сейчас валить с больной головы на здоровую", — сказал министр.Он добавил, что после операции по демилитаризации Украины ситуация в стране вернется к переговорам."Мы выступаем за то, чтобы, освободив Украину от милитаризма и неонацизма, предоставить возможность всем народам, проживающим в этой стране, самим определять свое будущее без какого-либо давления извне", — заявил Лавров.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы выведены из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/lavrov-1775034920.html
https://ria.ru/20220225/status-1775027731.html
https://ria.ru/20220225/zapad-1775032234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей лавров, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, украина
13:12 25.02.2022 (обновлено: 14:07 25.02.2022)
Лавров обвинил Зеленского во лжи по поводу нейтрального статуса Украины
Глава МИД России Лавров: Зеленский врет по поводу готовности обсуждать нейтральный статус
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский врет, когда говорит, что готов обсуждать нейтральный статус Украины, сообщил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.
"Упущенные возможности президента Зеленского хорошо известны, поэтому не надо сейчас валить с больной головы на здоровую", — сказал министр.
Он добавил, что после операции по демилитаризации Украины ситуация в стране вернется к переговорам.
"Мы выступаем за то, чтобы, освободив Украину от милитаризма и неонацизма, предоставить возможность всем народам, проживающим в этой стране, самим определять свое будущее без какого-либо давления извне", — заявил Лавров.
Россия
начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин
заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи".
По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы выведены из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС
взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
Опубликовано: Станислав Ванд