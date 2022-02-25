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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775019509.html
Премьер Италии заявил, что Зеленский не вышел с ним на связь
Премьер Италии заявил, что Зеленский не вышел с ним на связь - РИА Новости, 25.02.2022
Премьер Италии заявил, что Зеленский не вышел с ним на связь
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Владимир Зеленский должен был связаться с ним полтора часа назад, но оказался недоступен для звонка. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:59
2022-02-25T13:09
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
в мире
украина
италия
марио драги
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РИМ, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Владимир Зеленский должен был связаться с ним полтора часа назад, но оказался недоступен для звонка."Вечером я принял участие во внеочередном Европейском Совете, в котором также принимал участие президент Зеленский. Это был действительно драматичный момент, связаться с Зеленским. Он укрылся в какой-то части Киева. Он сказал, что у Украины больше нет времени, что он и его семья являются целью сил вторжения РФ. Это глубоко поразило всех участников", - заявил он в информационном сообщении по украинском кризису в палате депутатов итальянского парламента."Сегодня утром он нашел меня, и мы договорились провести телефонный разговор в 9.30 (11.30 мск), но разговор оказалось невозможно провести, Зеленский был более недоступен", - добавил премьер.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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владимир зеленский, в мире, украина, италия, марио драги
12:59 25.02.2022 (обновлено: 13:09 25.02.2022)
 
Премьер Италии заявил, что Зеленский не вышел с ним на связь

Премьер Италии Драги заявил, что Зеленский не вышел на связь, несмотря на договоренность

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора
Читать ria.ru в
РИМ, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Владимир Зеленский должен был связаться с ним полтора часа назад, но оказался недоступен для звонка.
"Вечером я принял участие во внеочередном Европейском Совете, в котором также принимал участие президент Зеленский. Это был действительно драматичный момент, связаться с Зеленским. Он укрылся в какой-то части Киева. Он сказал, что у Украины больше нет времени, что он и его семья являются целью сил вторжения РФ. Это глубоко поразило всех участников", - заявил он в информационном сообщении по украинском кризису в палате депутатов итальянского парламента.
"Сегодня утром он нашел меня, и мы договорились провести телефонный разговор в 9.30 (11.30 мск), но разговор оказалось невозможно провести, Зеленский был более недоступен", - добавил премьер.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 11:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Советник главы офиса Зеленского заявил, что президент остается в Киеве
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийВ миреУкраинаИталияМарио Драги
 
 
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