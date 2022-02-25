https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775019509.html
Премьер Италии заявил, что Зеленский не вышел с ним на связь
Премьер Италии заявил, что Зеленский не вышел с ним на связь - РИА Новости, 25.02.2022
Премьер Италии заявил, что Зеленский не вышел с ним на связь
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Владимир Зеленский должен был связаться с ним полтора часа назад, но оказался недоступен для звонка. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:59
2022-02-25T12:59
2022-02-25T13:09
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
в мире
украина
италия
марио драги
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РИМ, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Владимир Зеленский должен был связаться с ним полтора часа назад, но оказался недоступен для звонка."Вечером я принял участие во внеочередном Европейском Совете, в котором также принимал участие президент Зеленский. Это был действительно драматичный момент, связаться с Зеленским. Он укрылся в какой-то части Киева. Он сказал, что у Украины больше нет времени, что он и его семья являются целью сил вторжения РФ. Это глубоко поразило всех участников", - заявил он в информационном сообщении по украинском кризису в палате депутатов итальянского парламента."Сегодня утром он нашел меня, и мы договорились провести телефонный разговор в 9.30 (11.30 мск), но разговор оказалось невозможно провести, Зеленский был более недоступен", - добавил премьер.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1774992292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, в мире, украина, италия, марио драги
12:59 25.02.2022 (обновлено: 13:09 25.02.2022)
Премьер Италии заявил, что Зеленский не вышел с ним на связь
Премьер Италии Драги заявил, что Зеленский не вышел на связь, несмотря на договоренность