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Заседание совета министров внутренних дел ЕС по Украине пройдет в выходные

Заседание совета министров внутренних дел ЕС по Украине пройдет в выходные - РИА Новости, 25.02.2022

Заседание совета министров внутренних дел ЕС по Украине пройдет в выходные

Внеочередное заседание Совета министров внутренних дел стран ЕС по ситуации на Украине пройдет в эти выходные, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:59

2022-02-25T11:59

2022-02-25T12:20

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ПАРИЖ, 25 фев - РИА Новости. Внеочередное заседание Совета министров внутренних дел стран ЕС по ситуации на Украине пройдет в эти выходные, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен."После вчерашнего заседания Европейского совета в эти выходные состоится внеочередное заседание Совета министров внутренних дел 27 стран ЕС, на котором будут обсуждаться конкретные ответы на ситуацию на Украине", - написал министр в пятницу в своём Twitter.В четверг утром президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации на Украине. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия