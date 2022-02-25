https://ria.ru/20220225/yaponiya-1774933140.html

Япония вводит новые санкции против России

Япония вводит новые санкции против России - РИА Новости, 25.02.2022

Япония вводит новые санкции против России

Япония вводит новые санкции против России из-за ситуации на Украине, заявил премьер-министр Фумио Кисида. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T02:30

2022-02-25T02:30

2022-02-25T09:10

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россия

япония

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ТОКИО, 25 фев — РИА Новости. Япония вводит новые санкции против России из-за ситуации на Украине, заявил премьер-министр Фумио Кисида.В частности, по его словам, будут заморожены капиталы россиян и запрещена выдача виз гражданам России.Премьер также сообщил, что Токио вводит ограничения на экспорт полупроводников российским организациям, связанным с военной отраслью.В четверг утром президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Российский лидер призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, япония