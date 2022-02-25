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Япония вводит новые санкции против России
Япония вводит новые санкции против России - РИА Новости, 25.02.2022
Япония вводит новые санкции против России
Япония вводит новые санкции против России из-за ситуации на Украине, заявил премьер-министр Фумио Кисида. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T02:30
2022-02-25T09:10
в мире
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япония
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ТОКИО, 25 фев — РИА Новости. Япония вводит новые санкции против России из-за ситуации на Украине, заявил премьер-министр Фумио Кисида.В частности, по его словам, будут заморожены капиталы россиян и запрещена выдача виз гражданам России.Премьер также сообщил, что Токио вводит ограничения на экспорт полупроводников российским организациям, связанным с военной отраслью.В четверг утром президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Российский лидер призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
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в мире, россия, япония
02:30 25.02.2022 (обновлено: 09:10 25.02.2022)
 
Япония вводит новые санкции против России

Премьер Японии Кисида заявил о новых санкциях против России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 фев — РИА Новости. Япония вводит новые санкции против России из-за ситуации на Украине, заявил премьер-министр Фумио Кисида.
В частности, по его словам, будут заморожены капиталы россиян и запрещена выдача виз гражданам России.

"Замораживаются активы финансовых организаций, вводится запрет на экспорт списка товаров, которые могут быть использованы в военных целях", — добавил Кисида на пресс-конференции, экстренно созванной в пятницу.

Премьер также сообщил, что Токио вводит ограничения на экспорт полупроводников российским организациям, связанным с военной отраслью.
Венесуэла - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
02:35
Венесуэла осудила санкции против России
В четверг утром президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Российский лидер призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
Первые итоги спецоперации вооруженных сил России на УкраинеПервые итоги спецоперации вооруженных сил России на Украине
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
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