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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/vstrecha-1775129305.html
Минск заявил, что готов обеспечить встречу представителей России и Украины
Минск заявил, что готов обеспечить встречу представителей России и Украины - РИА Новости, 25.02.2022
Минск заявил, что готов обеспечить встречу представителей России и Украины
Министерство обороны Белоруссии сообщило РИА Новости, что готово в любой момент обеспечить встречу в Минске представителей оборонных ведомств России и Украины. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:11
2022-02-25T18:27
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
белоруссия
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии сообщило РИА Новости, что готово в любой момент обеспечить встречу в Минске представителей оборонных ведомств России и Украины.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. По его словам, в российскую делегацию могут войти представители минобороны, МИД и администрации президента."В данном случае военное ведомство Беларуси готово в любой момент обеспечить встречу сторон", - заявили в белорусском министерстве, отвечая на вопрос о готовности минобороны Белоруссии организовать в Минске условия для переговоров российских и украинских представителей.В белорусском минобороны подчеркнули, что "Минск был и остается миротворческой площадкой для урегулирования назревшего кризиса путем переговоров" ."Об этом не раз заявлял наш президент Александр Лукашенко", - констатировали там.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее минобороны РФ подчеркнуло, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/kiev-1775134007.html
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ситуация в днр и лнр, белоруссия, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, минск, министерство обороны белоруссии
18:11 25.02.2022 (обновлено: 18:27 25.02.2022)
 
Минск заявил, что готов обеспечить встречу представителей России и Украины

Минск заявил, что готов обеспечить встречу представителей Минобороны России и Украины

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии сообщило РИА Новости, что готово в любой момент обеспечить встречу в Минске представителей оборонных ведомств России и Украины.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. По его словам, в российскую делегацию могут войти представители минобороны, МИД и администрации президента.
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Взяв паузу из-за переговоров, Киев ставит РСЗО в городах, заявил Песков
"В данном случае военное ведомство Беларуси готово в любой момент обеспечить встречу сторон", - заявили в белорусском министерстве, отвечая на вопрос о готовности минобороны Белоруссии организовать в Минске условия для переговоров российских и украинских представителей.
В белорусском минобороны подчеркнули, что "Минск был и остается миротворческой площадкой для урегулирования назревшего кризиса путем переговоров" .
"Об этом не раз заявлял наш президент Александр Лукашенко", - констатировали там.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее минобороны РФ подчеркнуло, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Вчера, 18:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия сформировала делегацию для переговоров с Украиной
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРБелоруссияРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В миреАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинМинскМинистерство обороны Белоруссии
 
 
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