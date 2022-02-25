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Минск заявил, что готов обеспечить встречу представителей России и Украины

Минск заявил, что готов обеспечить встречу представителей России и Украины - РИА Новости, 25.02.2022

Минск заявил, что готов обеспечить встречу представителей России и Украины

Министерство обороны Белоруссии сообщило РИА Новости, что готово в любой момент обеспечить встречу в Минске представителей оборонных ведомств России и Украины. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T18:11

2022-02-25T18:11

2022-02-25T18:27

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

белоруссия

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МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии сообщило РИА Новости, что готово в любой момент обеспечить встречу в Минске представителей оборонных ведомств России и Украины.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. По его словам, в российскую делегацию могут войти представители минобороны, МИД и администрации президента."В данном случае военное ведомство Беларуси готово в любой момент обеспечить встречу сторон", - заявили в белорусском министерстве, отвечая на вопрос о готовности минобороны Белоруссии организовать в Минске условия для переговоров российских и украинских представителей.В белорусском минобороны подчеркнули, что "Минск был и остается миротворческой площадкой для урегулирования назревшего кризиса путем переговоров" ."Об этом не раз заявлял наш президент Александр Лукашенко", - констатировали там.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее минобороны РФ подчеркнуло, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/kiev-1775134007.html

https://ria.ru/20220225/peregovory-1775134600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

ситуация в днр и лнр, белоруссия, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, минск, министерство обороны белоруссии