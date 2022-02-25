18:11 25.02.2022 (обновлено: 18:27 25.02.2022)
Минск заявил, что готов обеспечить встречу представителей России и Украины
Минск заявил, что готов обеспечить встречу представителей Минобороны России и Украины
Флаг Белоруссии
МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии сообщило РИА Новости, что готово в любой момент обеспечить встречу в Минске представителей оборонных ведомств России и Украины.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. По его словам, в российскую делегацию могут войти представители минобороны, МИД и администрации президента.
"В данном случае военное ведомство Беларуси готово в любой момент обеспечить встречу сторон", - заявили в белорусском министерстве, отвечая на вопрос о готовности минобороны Белоруссии организовать в Минске условия для переговоров российских и украинских представителей.
В белорусском минобороны подчеркнули, что "Минск был и остается миротворческой площадкой для урегулирования назревшего кризиса путем переговоров" .
"Об этом не раз заявлял наш президент Александр Лукашенко", - констатировали там.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее минобороны РФ подчеркнуло, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Петр Попадюк