https://ria.ru/20220225/voyska-1775073750.html
Войска ДНР и ЛНР развивают наступление при поддержке ВС России
Войска ДНР и ЛНР развивают наступление при поддержке ВС России - РИА Новости, 25.02.2022
Войска ДНР и ЛНР развивают наступление при поддержке ВС России
Войска ДНР и ЛНР развивают успех наступления на украинские войска при поддержке Вооруженных сил России, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:25
2022-02-25T15:25
2022-02-25T16:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
лнр
днр
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Войска ДНР и ЛНР развивают успех наступления на украинские войска при поддержке Вооруженных сил России, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Группировки войск ДНР и ЛНР развивают успех наступления на позиции ВСУ при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации. Подразделения Луганской народной республики на Северодонецком направлении стремительными темпами продвинулись на глубину до 12 километров", - рассказал генерал.Он добавил, что войска Донецкой народной республики в направлении Волновахи продвинулась на 11 километров в глубь обороны националистических батальонов.Украинские нацистыПо словам Конашенкова, украинские подразделения в боевых действиях в основном не участвуют, ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов."Более того, заблаговременно Службой безопасности Украины в штатные воинские части украинских вооруженных сил были внедрены группы отъявленных националистов численностью 25-30 человек, прошедшие специальную подготовку. Националисты выявляют неблагонадежных среди украинских военнослужащих", - рассказал официальный представитель Минобороны РФ.Он уточнил, что, если командиры украинских подразделений решают отступить, националисты действуют в качестве заградотрядов. В том числе на отдельных направлениях они подрывают мосты, чтобы отрезать для украинских частей возможности к отходу."Зафиксирован не один случай самосудов и расправ со стороны националистов над не желающими воевать срочниками для устрашения личного состава подразделений ВСУ. Об этом говорят сложившиеся оружие украинские военнослужащие", - добавил генерал.Киев блокирован с ЗападаПо словам Конашенкова, 24 февраля ВС РФ провели успешную высадку десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. Было задействовано более 200 российских вертолетов. Перед началом операции была подавлена вся система ПВО ВСУ в районе высадки, боевые действия были полностью изолированы с воздуха, велась активная радиоэлектронная борьба."При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Вооруженных силах России нет. В настоящее время основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокирование города Киева с запада", - сообщил официальный представитель Минобороны.Генерал отметил, что подразделения ВС России продолжают выполнение задач в районе Киева и других городов, проявляя мужество и героизм.Он также сообщил, что войсками РФ также завершено блокирование города Чернигов. При этом Конашенков подчеркнул, что российские военнослужащие принимают все меры для недопущения жертв среди мирного населения."Грады" в Киеве по совету ЦРУКак рассказал Конашенков, по данным разведки, на площади Шевченко на северной окраине Киева развернуты установки реактивных систем залпового огня "Град" для нанесения удара по аэродрому Гостомель."Советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям. Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением. Данный подчерк нам хорошо знаком", - заявил генерал.Он добавил, что этими приемами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах. "Обращаюсь к украинским гражданам. Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут", - добавил российский генерал.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), лнр, днр, ситуация в днр и лнр
15:25 25.02.2022 (обновлено: 16:44 25.02.2022)
Войска ДНР и ЛНР развивают наступление при поддержке ВС России
Войска ДНР и ЛНР развивают успех наступления при поддержке ВС России
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Войска ДНР и ЛНР развивают успех наступления на украинские войска при поддержке Вооруженных сил России, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Группировки войск ДНР
и ЛНР развивают успех наступления на позиции ВСУ
при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации
. Подразделения Луганской народной республики
на Северодонецком
направлении стремительными темпами продвинулись на глубину до 12 километров", - рассказал генерал.
Он добавил, что войска Донецкой народной республики в направлении Волновахи
продвинулась на 11 километров в глубь обороны националистических батальонов.
Украинские нацисты
По словам Конашенкова, украинские подразделения в боевых действиях в основном не участвуют, ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов.
"Более того, заблаговременно Службой безопасности Украины
в штатные воинские части украинских вооруженных сил были внедрены группы отъявленных националистов численностью 25-30 человек, прошедшие специальную подготовку. Националисты выявляют неблагонадежных среди украинских военнослужащих", - рассказал официальный представитель Минобороны РФ.
Он уточнил, что, если командиры украинских подразделений решают отступить, националисты действуют в качестве заградотрядов. В том числе на отдельных направлениях они подрывают мосты, чтобы отрезать для украинских частей возможности к отходу.
"Зафиксирован не один случай самосудов и расправ со стороны националистов над не желающими воевать срочниками для устрашения личного состава подразделений ВСУ. Об этом говорят сложившиеся оружие украинские военнослужащие", - добавил генерал.
Киев блокирован с Запада
По словам Конашенкова, 24 февраля ВС РФ
провели успешную высадку десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. Было задействовано более 200 российских вертолетов. Перед началом операции была подавлена вся система ПВО ВСУ в районе высадки, боевые действия были полностью изолированы с воздуха, велась активная радиоэлектронная борьба.
"При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Вооруженных силах России нет. В настоящее время основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокирование города Киева с запада", - сообщил официальный представитель Минобороны.
Генерал отметил, что подразделения ВС России продолжают выполнение задач в районе Киева и других городов, проявляя мужество и героизм.
Он также сообщил, что войсками РФ также завершено блокирование города Чернигов
. При этом Конашенков подчеркнул, что российские военнослужащие принимают все меры для недопущения жертв среди мирного населения.
Дома без стен: последствия обстрелов в Донбассе
1 из 13
За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.
2 из 13
По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.
3 из 13
При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.
4 из 13
В городе разрушены жилые дома.
6 из 13
За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.
7 из 13
Повреждены линии электропередачи.
8 из 13
Разрушены водопровод и газопровод.
9 из 13
Жестоким обстрелам подвергся и Донецк.
10 из 13
В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.
11 из 13
Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.
12 из 13
Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".
13 из 13
ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.
1 из 13
За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.
2 из 13
По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.
3 из 13
При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.
4 из 13
В городе разрушены жилые дома.
6 из 13
За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.
7 из 13
Повреждены линии электропередачи.
8 из 13
Разрушены водопровод и газопровод.
9 из 13
Жестоким обстрелам подвергся и Донецк.
10 из 13
В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.
11 из 13
Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.
12 из 13
Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".
13 из 13
ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.
"Грады" в Киеве по совету ЦРУ
Как рассказал Конашенков, по данным разведки, на площади Шевченко на северной окраине Киева развернуты установки реактивных систем залпового огня "Град" для нанесения удара по аэродрому Гостомель.
"Советники Пентагона
и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям. Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением. Данный подчерк нам хорошо знаком", - заявил генерал.
Он добавил, что этими приемами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке
и в других странах. "Обращаюсь к украинским гражданам. Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут", - добавил российский генерал.
Опубликовано: Влада Копылова