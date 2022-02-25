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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/voyska-1775073750.html
Войска ДНР и ЛНР развивают наступление при поддержке ВС России
Войска ДНР и ЛНР развивают наступление при поддержке ВС России - РИА Новости, 25.02.2022
Войска ДНР и ЛНР развивают наступление при поддержке ВС России
Войска ДНР и ЛНР развивают успех наступления на украинские войска при поддержке Вооруженных сил России, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:25
2022-02-25T16:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
лнр
днр
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Войска ДНР и ЛНР развивают успех наступления на украинские войска при поддержке Вооруженных сил России, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Группировки войск ДНР и ЛНР развивают успех наступления на позиции ВСУ при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации. Подразделения Луганской народной республики на Северодонецком направлении стремительными темпами продвинулись на глубину до 12 километров", - рассказал генерал.Он добавил, что войска Донецкой народной республики в направлении Волновахи продвинулась на 11 километров в глубь обороны националистических батальонов.Украинские нацистыПо словам Конашенкова, украинские подразделения в боевых действиях в основном не участвуют, ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов."Более того, заблаговременно Службой безопасности Украины в штатные воинские части украинских вооруженных сил были внедрены группы отъявленных националистов численностью 25-30 человек, прошедшие специальную подготовку. Националисты выявляют неблагонадежных среди украинских военнослужащих", - рассказал официальный представитель Минобороны РФ.Он уточнил, что, если командиры украинских подразделений решают отступить, националисты действуют в качестве заградотрядов. В том числе на отдельных направлениях они подрывают мосты, чтобы отрезать для украинских частей возможности к отходу."Зафиксирован не один случай самосудов и расправ со стороны националистов над не желающими воевать срочниками для устрашения личного состава подразделений ВСУ. Об этом говорят сложившиеся оружие украинские военнослужащие", - добавил генерал.Киев блокирован с ЗападаПо словам Конашенкова, 24 февраля ВС РФ провели успешную высадку десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. Было задействовано более 200 российских вертолетов. Перед началом операции была подавлена вся система ПВО ВСУ в районе высадки, боевые действия были полностью изолированы с воздуха, велась активная радиоэлектронная борьба."При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Вооруженных силах России нет. В настоящее время основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокирование города Киева с запада", - сообщил официальный представитель Минобороны.Генерал отметил, что подразделения ВС России продолжают выполнение задач в районе Киева и других городов, проявляя мужество и героизм.Он также сообщил, что войсками РФ также завершено блокирование города Чернигов. При этом Конашенков подчеркнул, что российские военнослужащие принимают все меры для недопущения жертв среди мирного населения."Грады" в Киеве по совету ЦРУКак рассказал Конашенков, по данным разведки, на площади Шевченко на северной окраине Киева развернуты установки реактивных систем залпового огня "Град" для нанесения удара по аэродрому Гостомель."Советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям. Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением. Данный подчерк нам хорошо знаком", - заявил генерал.Он добавил, что этими приемами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах. "Обращаюсь к украинским гражданам. Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут", - добавил российский генерал.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Влада Копылова
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), лнр, днр, ситуация в днр и лнр
15:25 25.02.2022 (обновлено: 16:44 25.02.2022)
 
Войска ДНР и ЛНР развивают наступление при поддержке ВС России

Войска ДНР и ЛНР развивают успех наступления при поддержке ВС России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники народной милиции ДНР в Петровском районе Донецка
Сотрудники народной милиции ДНР в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники народной милиции ДНР в Петровском районе Донецка
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Войска ДНР и ЛНР развивают успех наступления на украинские войска при поддержке Вооруженных сил России, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Группировки войск ДНР и ЛНР развивают успех наступления на позиции ВСУ при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации. Подразделения Луганской народной республики на Северодонецком направлении стремительными темпами продвинулись на глубину до 12 километров", - рассказал генерал.
Он добавил, что войска Донецкой народной республики в направлении Волновахи продвинулась на 11 километров в глубь обороны националистических батальонов.

Украинские нацисты

По словам Конашенкова, украинские подразделения в боевых действиях в основном не участвуют, ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов.
"Более того, заблаговременно Службой безопасности Украины в штатные воинские части украинских вооруженных сил были внедрены группы отъявленных националистов численностью 25-30 человек, прошедшие специальную подготовку. Националисты выявляют неблагонадежных среди украинских военнослужащих", - рассказал официальный представитель Минобороны РФ.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Он уточнил, что, если командиры украинских подразделений решают отступить, националисты действуют в качестве заградотрядов. В том числе на отдельных направлениях они подрывают мосты, чтобы отрезать для украинских частей возможности к отходу.
"Зафиксирован не один случай самосудов и расправ со стороны националистов над не желающими воевать срочниками для устрашения личного состава подразделений ВСУ. Об этом говорят сложившиеся оружие украинские военнослужащие", - добавил генерал.

Киев блокирован с Запада

По словам Конашенкова, 24 февраля ВС РФ провели успешную высадку десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. Было задействовано более 200 российских вертолетов. Перед началом операции была подавлена вся система ПВО ВСУ в районе высадки, боевые действия были полностью изолированы с воздуха, велась активная радиоэлектронная борьба.
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"При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Вооруженных силах России нет. В настоящее время основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокирование города Киева с запада", - сообщил официальный представитель Минобороны.
Генерал отметил, что подразделения ВС России продолжают выполнение задач в районе Киева и других городов, проявляя мужество и героизм.
Он также сообщил, что войсками РФ также завершено блокирование города Чернигов. При этом Конашенков подчеркнул, что российские военнослужащие принимают все меры для недопущения жертв среди мирного населения.
Дома без стен: последствия обстрелов в Донбассе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.

Местная жительница в одной из комнат своего дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке
1 из 13

За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.

Мужчина расчищает территорию возле своего дома, разрушенную в результате обстрелов в поселке Финский в Горловке
2 из 13

По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.

Осколок снаряда возле дома поврежденного в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке
3 из 13

При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В городе разрушены жилые дома.

Мужчина демонстрирует осколок возле дома поврежденного в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке
4 из 13

В городе разрушены жилые дома.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Снаряд попал в школу.

Мужчина у здания школы в Горловке, поврежденной в результате обстрела
5 из 13

Снаряд попал в школу.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.

Дом поврежденный в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке
6 из 13

За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Повреждены линии электропередачи.

Ремонт линии электропередачи, поврежденной в результате обстрела поселка Зайцево в Горловке
7 из 13

Повреждены линии электропередачи.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Разрушены водопровод и газопровод.

Поврежденный обстрелами магистральный водопровод в Горловке
8 из 13

Разрушены водопровод и газопровод.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанк

Жестоким обстрелам подвергся и Донецк.

Дом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка
9 из 13

Жестоким обстрелам подвергся и Донецк.

© РИА Новости / Народная милиция ДНР
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.

Поврежденный цех ООО Ремтехсервис в Горловке
10 из 13

В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.

Журналисты на заводе по ремонту горно шахтного оборудования ЗАО НПП Спецуглемаш, пострадавшему в результате обстрела в Горловке
11 из 13

Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанк

Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".

Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 Град по жилому сектору
12 из 13

Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".

© РИА Новости / Народная милиция ДНР
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.

Тело женщины, погибшей в результате обстрела поселка Зайцево в Горловке
13 из 13

ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 13

За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 13

По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 13

При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
4 из 13

В городе разрушены жилые дома.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
5 из 13

Снаряд попал в школу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 13

За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
7 из 13

Повреждены линии электропередачи.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 13

Разрушены водопровод и газопровод.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 13

Жестоким обстрелам подвергся и Донецк.

© РИА Новости / Народная милиция ДНР
Перейти в фотобанк
10 из 13

В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
11 из 13

Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 13

Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".

© РИА Новости / Народная милиция ДНР
Перейти в фотобанк
13 из 13

ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк

"Грады" в Киеве по совету ЦРУ

Как рассказал Конашенков, по данным разведки, на площади Шевченко на северной окраине Киева развернуты установки реактивных систем залпового огня "Град" для нанесения удара по аэродрому Гостомель.
"Советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям. Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением. Данный подчерк нам хорошо знаком", - заявил генерал.
Он добавил, что этими приемами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах. "Обращаюсь к украинским гражданам. Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут", - добавил российский генерал.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Влада Копылова
 
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