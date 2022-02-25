14:41 25.02.2022 (обновлено: 15:11 25.02.2022)
Си Цзиньпин призвал отказаться от менталитета холодной войны
Глава Китая Си Цзиньпин призвал отказаться от менталитета холодной войны
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
ПЕКИН, 25 фев – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в пятницу заявил, что в ситуации вокруг Украины следует отказаться от менталитета холодной войны и уважать законные интересы в сфере безопасности всех стран.
"Китай определяет свою позицию, исходя из сущности самого украинского вопроса. Необходимо отказаться от менталитета "холодной войны", придавать должное значение и уважать законные интересы в сфере безопасности всех стран, а также путем переговоров сформировать сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Влада Копылова