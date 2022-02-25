https://ria.ru/20220225/volnovakha-1775074883.html

Группировка войск ДНР продвинулась на 11 километров в направлении Волновахи

Группировка войск ДНР продвинулась на 11 километров в направлении Волновахи - РИА Новости, 25.02.2022

Группировка войск ДНР продвинулась на 11 километров в направлении Волновахи

Войска ДНР и ЛНР развивают успех наступления на вооруженные силы Украины при поддержке ВС РФ, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:28

2022-02-25T15:28

2022-02-25T16:01

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Войска ДНР и ЛНР развивают успех наступления на вооруженные силы Украины при поддержке ВС РФ, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Группировки войск ДНР и ЛНР развивают успех наступления на позиции ВСУ при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации. Подразделения Луганской народной республики на Северодонецком направлении стремительными темпами продвинулись на глубину до 12 километров", - рассказал генерал.Он добавил, что войска Донецкой народной республики в направлении Волновахи продвинулась на 11 километров вглубь обороны националистических батальонов.

https://ria.ru/20220225/donbass-1775083504.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ситуация в днр и лнр, днр