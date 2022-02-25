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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Группировка войск ДНР продвинулась на 11 километров в направлении Волновахи
Группировка войск ДНР продвинулась на 11 километров в направлении Волновахи - РИА Новости, 25.02.2022
Группировка войск ДНР продвинулась на 11 километров в направлении Волновахи
Войска ДНР и ЛНР развивают успех наступления на вооруженные силы Украины при поддержке ВС РФ, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:28
2022-02-25T16:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
днр
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Войска ДНР и ЛНР развивают успех наступления на вооруженные силы Украины при поддержке ВС РФ, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Группировки войск ДНР и ЛНР развивают успех наступления на позиции ВСУ при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации. Подразделения Луганской народной республики на Северодонецком направлении стремительными темпами продвинулись на глубину до 12 километров", - рассказал генерал.Он добавил, что войска Донецкой народной республики в направлении Волновахи продвинулась на 11 километров вглубь обороны националистических батальонов.
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Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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в мире, ситуация в днр и лнр, днр
15:28 25.02.2022 (обновлено: 16:01 25.02.2022)
 
Группировка войск ДНР продвинулась на 11 километров в направлении Волновахи

Минобороны: группировка войск ДНР продвинулась на 11 километров в направлении Волновахи

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Войска ДНР и ЛНР развивают успех наступления на вооруженные силы Украины при поддержке ВС РФ, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Группировки войск ДНР и ЛНР развивают успех наступления на позиции ВСУ при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации. Подразделения Луганской народной республики на Северодонецком направлении стремительными темпами продвинулись на глубину до 12 километров", - рассказал генерал.
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Он добавил, что войска Донецкой народной республики в направлении Волновахи продвинулась на 11 километров вглубь обороны националистических батальонов.
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДНР
 
 
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