https://ria.ru/20220225/volnovakha-1775074883.html
Группировка войск ДНР продвинулась на 11 километров в направлении Волновахи
Группировка войск ДНР продвинулась на 11 километров в направлении Волновахи - РИА Новости, 25.02.2022
Группировка войск ДНР продвинулась на 11 километров в направлении Волновахи
Войска ДНР и ЛНР развивают успех наступления на вооруженные силы Украины при поддержке ВС РФ, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:28
2022-02-25T15:28
2022-02-25T16:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
днр
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Войска ДНР и ЛНР развивают успех наступления на вооруженные силы Украины при поддержке ВС РФ, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Группировки войск ДНР и ЛНР развивают успех наступления на позиции ВСУ при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации. Подразделения Луганской народной республики на Северодонецком направлении стремительными темпами продвинулись на глубину до 12 километров", - рассказал генерал.Он добавил, что войска Донецкой народной республики в направлении Волновахи продвинулась на 11 километров вглубь обороны националистических батальонов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, днр
15:28 25.02.2022 (обновлено: 16:01 25.02.2022)
Группировка войск ДНР продвинулась на 11 километров в направлении Волновахи
Минобороны: группировка войск ДНР продвинулась на 11 километров в направлении Волновахи