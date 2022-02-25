https://ria.ru/20220225/voennye-1775019251.html

В ЛНР сообщили, что 17 украинских военных перешли на сторону республики

В ЛНР сообщили, что 17 украинских военных перешли на сторону республики - РИА Новости, 25.02.2022

В ЛНР сообщили, что 17 украинских военных перешли на сторону республики

В пятницу 17 человек из украинских войск добровольно сложили оружие и перешли на сторону Луганской Народной Республики, сообщает Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:59

2022-02-25T12:59

2022-02-25T13:12

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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. В пятницу 17 человек из украинских войск добровольно сложили оружие и перешли на сторону Луганской Народной Республики, сообщает Народная милиция ЛНР."Сегодня, СЕМНАДЦАТЬ военнослужащих 57 отдельной мотопехотной бригады добровольно сложили оружие, и перешли на сторону Луганской Народной Республики", - говорится в заявлении.Сообщается, что сдавшимся гарантировано гуманное отношение и личная безопасность. На данный момент они проходят медосмотр, нуждающимся оказывается необходимая медицинская помощь, предоставлено горячее питание и возможность позвонить родным, после окончания действий они свободно вернутся домой к своим семьям, сообщает Народная милиция ЛНР.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/dokuchaevsk-1775017072.html

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775011090.html

https://ria.ru/20220225/zmeinyy-1774979797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина