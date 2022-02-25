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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/voennye-1775019251.html
В ЛНР сообщили, что 17 украинских военных перешли на сторону республики
В ЛНР сообщили, что 17 украинских военных перешли на сторону республики - РИА Новости, 25.02.2022
В ЛНР сообщили, что 17 украинских военных перешли на сторону республики
В пятницу 17 человек из украинских войск добровольно сложили оружие и перешли на сторону Луганской Народной Республики, сообщает Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:59
2022-02-25T13:12
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. В пятницу 17 человек из украинских войск добровольно сложили оружие и перешли на сторону Луганской Народной Республики, сообщает Народная милиция ЛНР."Сегодня, СЕМНАДЦАТЬ военнослужащих 57 отдельной мотопехотной бригады добровольно сложили оружие, и перешли на сторону Луганской Народной Республики", - говорится в заявлении.Сообщается, что сдавшимся гарантировано гуманное отношение и личная безопасность. На данный момент они проходят медосмотр, нуждающимся оказывается необходимая медицинская помощь, предоставлено горячее питание и возможность позвонить родным, после окончания действий они свободно вернутся домой к своим семьям, сообщает Народная милиция ЛНР.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/dokuchaevsk-1775017072.html
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775011090.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина
12:59 25.02.2022 (обновлено: 13:12 25.02.2022)
 
В ЛНР сообщили, что 17 украинских военных перешли на сторону республики

Народная милиция ЛНР сообщила, что на сторону республики перешли 17 украинских военных

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР в разрушенной школе на линии соприкосновения в Луганской области
Военнослужащий ЛНР в разрушенной школе на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. В пятницу 17 человек из украинских войск добровольно сложили оружие и перешли на сторону Луганской Народной Республики, сообщает Народная милиция ЛНР.
"Сегодня, СЕМНАДЦАТЬ военнослужащих 57 отдельной мотопехотной бригады добровольно сложили оружие, и перешли на сторону Луганской Народной Республики", - говорится в заявлении.
Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 Град по жилому сектору - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ поврежден газопровод, заявили в ДНР
Сообщается, что сдавшимся гарантировано гуманное отношение и личная безопасность. На данный момент они проходят медосмотр, нуждающимся оказывается необходимая медицинская помощь, предоставлено горячее питание и возможность позвонить родным, после окончания действий они свободно вернутся домой к своим семьям, сообщает Народная милиция ЛНР.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ДНР надеется, что украинские военные скоро сложат оружие, заявил Пушилин
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 11:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Минобороны заявили о сдавшихся украинских военных у острова Змеиный
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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