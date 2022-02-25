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В ДНР заявили о приостановке работы части систем водоснабжения

В ДНР заявили о приостановке работы части систем водоснабжения - РИА Новости, 25.02.2022

В ДНР заявили о приостановке работы части систем водоснабжения

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР сообщило о временном прекращении работы части систем водоснабжения в результате атак украинских РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:48

2022-02-25T12:48

2022-02-25T12:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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владимир путин

докучаевск

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР сообщило о временном прекращении работы части систем водоснабжения в результате атак украинских войск."В условиях военной обстановки и в связи с интенсивными обстрелами населенных пунктов Донецкой народной республики со стороны вооруженных сил Украины работа объектов сферы теплоснабжения и водоснабжения проходит в напряженном режиме", - заявил врио главы министерства Владимир Ярошевский.В заявлении отмечается, что из-за повреждений, нанесенных обстрелами, уже на протяжении недели без воды остаются жители города Докучаевска и поселка Еленовки. Также без воды остались жители Петровского и Кировского районов Донецка.Власти ведут ремонтные работы, службы доставляют на машинах воду жителям пострадавших регионов.Также отмечается, что перебои в работе котельных связаны с частными авариями и нарушениями правил пользования коммунальными системами со стороны жителей, таких как слив технической воды из системы теплоснабжения.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, владимир путин, докучаевск, донбасс, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика