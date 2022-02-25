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Водопотребление в московском регионе за 10 лет сократилось почти на 30%
Водопотребление в московском регионе за 10 лет сократилось почти на 30% - РИА Новости, 25.02.2022
Водопотребление в московском регионе за 10 лет сократилось почти на 30%
Водопотребление в московском регионе за 10 лет сократилось почти на 30%, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:24
2022-02-25T13:24
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Водопотребление в московском регионе за 10 лет сократилось почти на 30%, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."За 10 лет водопотребление в столичном регионе сократилось почти на 30%. Общее производство воды для жителей Москвы и ближнего Подмосковья уменьшилось более чем на 300 миллионов кубометров – с 1,37 миллиарда кубометров в 2011 году до 1 миллиарда в 2021 году. При этом число потребителей ежегодно растет вместе со столицей", - говорится в сообщении.Отмечается, что таких результатов удалось достичь благодаря целенаправленной политике по рациональному водопользованию. В частности, благодаря повышению надежности инженерной инфраструктуры - за последние годы построено и реконструировано 1,2 тысячи километров водопроводных сетей, благодаря переносу промышленных предприятий за пределы столицы и установке жителями счетчиков, экономичной сантехники и энергосберегающей бытовой техники."Качеству питьевой воды уделяется пристальное внимание. Оно контролируется на всех этапах пути воды к потребителю – от водоисточников до распределительной сети", - говорится в сообщении.Отмечается, что при водоподготовке применяются новейшие технологии – системы мембранных фильтров, ультрафиолетового обеззараживания. На двух из четырех столичных станциях водоподготовки уже внедрена наиболее эффективная на сегодня технология очистки – озоносорбция.В пресс-службе комплекса также напомнили, что узнать, насколько водопроводная вода в доме соответствует нормам, можно с помощью сервиса "Качество воды в районах Москвы" АО "Мосводоканал". Для этого достаточно ввести название улицы и номер дома. Результат выводится в виде таблицы с актуальными показателями состояния воды, их расшифровкой и нормативами.
https://realty.ria.ru/20220225/lestnitsy-1774961043.html
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Артем Смирнов
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москва, мосводоканал
13:24 25.02.2022
 

Водопотребление в московском регионе за 10 лет сократилось почти на 30%

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Водопотребление в московском регионе за 10 лет сократилось почти на 30%, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"За 10 лет водопотребление в столичном регионе сократилось почти на 30%. Общее производство воды для жителей Москвы и ближнего Подмосковья уменьшилось более чем на 300 миллионов кубометров – с 1,37 миллиарда кубометров в 2011 году до 1 миллиарда в 2021 году. При этом число потребителей ежегодно растет вместе со столицей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что таких результатов удалось достичь благодаря целенаправленной политике по рациональному водопользованию. В частности, благодаря повышению надежности инженерной инфраструктуры - за последние годы построено и реконструировано 1,2 тысячи километров водопроводных сетей, благодаря переносу промышленных предприятий за пределы столицы и установке жителями счетчиков, экономичной сантехники и энергосберегающей бытовой техники.
"Качеству питьевой воды уделяется пристальное внимание. Оно контролируется на всех этапах пути воды к потребителю – от водоисточников до распределительной сети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при водоподготовке применяются новейшие технологии – системы мембранных фильтров, ультрафиолетового обеззараживания. На двух из четырех столичных станциях водоподготовки уже внедрена наиболее эффективная на сегодня технология очистки – озоносорбция.
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В пресс-службе комплекса также напомнили, что узнать, насколько водопроводная вода в доме соответствует нормам, можно с помощью сервиса "Качество воды в районах Москвы" АО "Мосводоканал". Для этого достаточно ввести название улицы и номер дома. Результат выводится в виде таблицы с актуальными показателями состояния воды, их расшифровкой и нормативами.
Опубликовано: Артем Смирнов
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосводоканал
 
 
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