https://ria.ru/20220225/vodopotreblenie-1775027836.html
Водопотребление в московском регионе за 10 лет сократилось почти на 30%
Водопотребление в московском регионе за 10 лет сократилось почти на 30% - РИА Новости, 25.02.2022
Водопотребление в московском регионе за 10 лет сократилось почти на 30%
Водопотребление в московском регионе за 10 лет сократилось почти на 30%, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:24
2022-02-25T13:24
2022-02-25T13:24
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводоканал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155117/37/1551173785_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ea86e06a04cfcf1e607169f79f8590ea.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Водопотребление в московском регионе за 10 лет сократилось почти на 30%, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."За 10 лет водопотребление в столичном регионе сократилось почти на 30%. Общее производство воды для жителей Москвы и ближнего Подмосковья уменьшилось более чем на 300 миллионов кубометров – с 1,37 миллиарда кубометров в 2011 году до 1 миллиарда в 2021 году. При этом число потребителей ежегодно растет вместе со столицей", - говорится в сообщении.Отмечается, что таких результатов удалось достичь благодаря целенаправленной политике по рациональному водопользованию. В частности, благодаря повышению надежности инженерной инфраструктуры - за последние годы построено и реконструировано 1,2 тысячи километров водопроводных сетей, благодаря переносу промышленных предприятий за пределы столицы и установке жителями счетчиков, экономичной сантехники и энергосберегающей бытовой техники."Качеству питьевой воды уделяется пристальное внимание. Оно контролируется на всех этапах пути воды к потребителю – от водоисточников до распределительной сети", - говорится в сообщении.Отмечается, что при водоподготовке применяются новейшие технологии – системы мембранных фильтров, ультрафиолетового обеззараживания. На двух из четырех столичных станциях водоподготовки уже внедрена наиболее эффективная на сегодня технология очистки – озоносорбция.В пресс-службе комплекса также напомнили, что узнать, насколько водопроводная вода в доме соответствует нормам, можно с помощью сервиса "Качество воды в районах Москвы" АО "Мосводоканал". Для этого достаточно ввести название улицы и номер дома. Результат выводится в виде таблицы с актуальными показателями состояния воды, их расшифровкой и нормативами.
https://realty.ria.ru/20220225/lestnitsy-1774961043.html
https://realty.ria.ru/20220224/gaz-1774398648.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155117/37/1551173785_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_b9bdf2d63c8909807b569b3e3b051b95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосводоканал
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Водопотребление в московском регионе за 10 лет сократилось почти на 30%, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"За 10 лет водопотребление в столичном регионе сократилось почти на 30%. Общее производство воды для жителей Москвы
и ближнего Подмосковья уменьшилось более чем на 300 миллионов кубометров – с 1,37 миллиарда кубометров в 2011 году до 1 миллиарда в 2021 году. При этом число потребителей ежегодно растет вместе со столицей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что таких результатов удалось достичь благодаря целенаправленной политике по рациональному водопользованию. В частности, благодаря повышению надежности инженерной инфраструктуры - за последние годы построено и реконструировано 1,2 тысячи километров водопроводных сетей, благодаря переносу промышленных предприятий за пределы столицы и установке жителями счетчиков, экономичной сантехники и энергосберегающей бытовой техники.
"Качеству питьевой воды уделяется пристальное внимание. Оно контролируется на всех этапах пути воды к потребителю – от водоисточников до распределительной сети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при водоподготовке применяются новейшие технологии – системы мембранных фильтров, ультрафиолетового обеззараживания. На двух из четырех столичных станциях водоподготовки уже внедрена наиболее эффективная на сегодня технология очистки – озоносорбция.
В пресс-службе комплекса также напомнили, что узнать, насколько водопроводная вода в доме соответствует нормам, можно с помощью сервиса "Качество воды в районах Москвы" АО "Мосводоканал
". Для этого достаточно ввести название улицы и номер дома. Результат выводится в виде таблицы с актуальными показателями состояния воды, их расшифровкой и нормативами.
Опубликовано: Артем Смирнов