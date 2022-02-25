https://ria.ru/20220225/vodopotreblenie-1775027836.html

Водопотребление в московском регионе за 10 лет сократилось почти на 30%

Водопотребление в московском регионе за 10 лет сократилось почти на 30% - РИА Новости, 25.02.2022

Водопотребление в московском регионе за 10 лет сократилось почти на 30%

Водопотребление в московском регионе за 10 лет сократилось почти на 30%, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:24

2022-02-25T13:24

2022-02-25T13:24

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москва

мосводоканал

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Водопотребление в московском регионе за 10 лет сократилось почти на 30%, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."За 10 лет водопотребление в столичном регионе сократилось почти на 30%. Общее производство воды для жителей Москвы и ближнего Подмосковья уменьшилось более чем на 300 миллионов кубометров – с 1,37 миллиарда кубометров в 2011 году до 1 миллиарда в 2021 году. При этом число потребителей ежегодно растет вместе со столицей", - говорится в сообщении.Отмечается, что таких результатов удалось достичь благодаря целенаправленной политике по рациональному водопользованию. В частности, благодаря повышению надежности инженерной инфраструктуры - за последние годы построено и реконструировано 1,2 тысячи километров водопроводных сетей, благодаря переносу промышленных предприятий за пределы столицы и установке жителями счетчиков, экономичной сантехники и энергосберегающей бытовой техники."Качеству питьевой воды уделяется пристальное внимание. Оно контролируется на всех этапах пути воды к потребителю – от водоисточников до распределительной сети", - говорится в сообщении.Отмечается, что при водоподготовке применяются новейшие технологии – системы мембранных фильтров, ультрафиолетового обеззараживания. На двух из четырех столичных станциях водоподготовки уже внедрена наиболее эффективная на сегодня технология очистки – озоносорбция.В пресс-службе комплекса также напомнили, что узнать, насколько водопроводная вода в доме соответствует нормам, можно с помощью сервиса "Качество воды в районах Москвы" АО "Мосводоканал". Для этого достаточно ввести название улицы и номер дома. Результат выводится в виде таблицы с актуальными показателями состояния воды, их расшифровкой и нормативами.

https://realty.ria.ru/20220225/lestnitsy-1774961043.html

https://realty.ria.ru/20220224/gaz-1774398648.html

москва

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосводоканал