https://ria.ru/20220225/vizit-1775051912.html

В Риме назвали визит премьера Италии в Москву невозможным

В Риме назвали визит премьера Италии в Москву невозможным - РИА Новости, 25.02.2022

В Риме назвали визит премьера Италии в Москву невозможным

Итальянская сторона заявила о невозможности поездки в РФ премьер-министра страны Марио Драги, заявил посол РФ в Риме Сергей Разов. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:20

2022-02-25T14:20

2022-02-25T14:26

италия

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

марио драги

ситуация в днр и лнр

сергей разов

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РИМ, 25 фев - РИА Новости. Итальянская сторона заявила о невозможности поездки в РФ премьер-министра страны Марио Драги, заявил посол РФ в Риме Сергей Разов."После принятия нами решения о признании ДНР и ЛНР итальянские коллеги посчитали, что осуществление визита не представляется возможным. Акцентирую, что все это происходило до начала специальной военной операции", - сказал Разов агентству Ansa.В среду глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, выступая в Сенате итальянского парламента, отметил, что двусторонних встреч с Россией не может быть, пока не поступят сигналы о снижении напряженности в связи с украинским кризисом.Неделю назад Драги заявил о подготовке визита в Москву для встречи с президентом Путиным. На следующий день Разов сообщил, что итальянская сторона передала предложения по датам визита Драги в Москву.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Военное ведомство добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774998048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

италия, в мире, владимир путин, россия, марио драги, ситуация в днр и лнр, сергей разов