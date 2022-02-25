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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/vizit-1775051912.html
В Риме назвали визит премьера Италии в Москву невозможным
В Риме назвали визит премьера Италии в Москву невозможным - РИА Новости, 25.02.2022
В Риме назвали визит премьера Италии в Москву невозможным
Итальянская сторона заявила о невозможности поездки в РФ премьер-министра страны Марио Драги, заявил посол РФ в Риме Сергей Разов. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:20
2022-02-25T14:26
италия
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
марио драги
ситуация в днр и лнр
сергей разов
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РИМ, 25 фев - РИА Новости. Итальянская сторона заявила о невозможности поездки в РФ премьер-министра страны Марио Драги, заявил посол РФ в Риме Сергей Разов."После принятия нами решения о признании ДНР и ЛНР итальянские коллеги посчитали, что осуществление визита не представляется возможным. Акцентирую, что все это происходило до начала специальной военной операции", - сказал Разов агентству Ansa.В среду глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, выступая в Сенате итальянского парламента, отметил, что двусторонних встреч с Россией не может быть, пока не поступят сигналы о снижении напряженности в связи с украинским кризисом.Неделю назад Драги заявил о подготовке визита в Москву для встречи с президентом Путиным. На следующий день Разов сообщил, что итальянская сторона передала предложения по датам визита Драги в Москву.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Военное ведомство добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774998048.html
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италия, в мире, владимир путин, россия, марио драги, ситуация в днр и лнр, сергей разов
14:20 25.02.2022 (обновлено: 14:26 25.02.2022)
 
В Риме назвали визит премьера Италии в Москву невозможным

Посол в Риме Разов: итальянская сторона заявила, что визит Драги в Москву невозможен

© AP Photo / Gregorio BorgiaПремьер-министр Италии Марио Драги на практически внеочередной встрече лидеров G20 по Афганистану в Риме, Италия
Премьер-министр Италии Марио Драги на практически внеочередной встрече лидеров G20 по Афганистану в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Премьер-министр Италии Марио Драги на практически внеочередной встрече лидеров G20 по Афганистану в Риме, Италия
Читать ria.ru в
РИМ, 25 фев - РИА Новости. Итальянская сторона заявила о невозможности поездки в РФ премьер-министра страны Марио Драги, заявил посол РФ в Риме Сергей Разов.
"После принятия нами решения о признании ДНР и ЛНР итальянские коллеги посчитали, что осуществление визита не представляется возможным. Акцентирую, что все это происходило до начала специальной военной операции", - сказал Разов агентству Ansa.
Паоло Джентилони - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 11:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Еврокомиссар назвал возможными новые санкции против России
В среду глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, выступая в Сенате итальянского парламента, отметил, что двусторонних встреч с Россией не может быть, пока не поступят сигналы о снижении напряженности в связи с украинским кризисом.
Неделю назад Драги заявил о подготовке визита в Москву для встречи с президентом Путиным. На следующий день Разов сообщил, что итальянская сторона передала предложения по датам визита Драги в Москву.
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо
23 февраля, 16:16
Глава МИД Италии заявил, что Рим осознает цену за санкции против России
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Военное ведомство добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРИталияВ миреВладимир ПутинРоссияМарио ДрагиСитуация в ДНР и ЛНРСергей Разов
 
 
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