14:20 25.02.2022 (обновлено: 14:26 25.02.2022)
В Риме назвали визит премьера Италии в Москву невозможным
Посол в Риме Разов: итальянская сторона заявила, что визит Драги в Москву невозможен
© AP Photo / Gregorio BorgiaПремьер-министр Италии Марио Драги на практически внеочередной встрече лидеров G20 по Афганистану в Риме, Италия
© AP Photo / Gregorio Borgia
Премьер-министр Италии Марио Драги на практически внеочередной встрече лидеров G20 по Афганистану в Риме, Италия
РИМ, 25 фев - РИА Новости. Итальянская сторона заявила о невозможности поездки в РФ премьер-министра страны Марио Драги, заявил посол РФ в Риме Сергей Разов.
В среду глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, выступая в Сенате итальянского парламента, отметил, что двусторонних встреч с Россией не может быть, пока не поступят сигналы о снижении напряженности в связи с украинским кризисом.
Неделю назад Драги заявил о подготовке визита в Москву для встречи с президентом Путиным. На следующий день Разов сообщил, что итальянская сторона передала предложения по датам визита Драги в Москву.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Военное ведомство добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Кирилл Волков