https://ria.ru/20220225/valyuta-1774960097.html

В Минске заявили, что на валютном рынке нет оснований для паники

В Минске заявили, что на валютном рынке нет оснований для паники - РИА Новости, 25.02.2022

В Минске заявили, что на валютном рынке нет оснований для паники

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что колебание белорусского рубля на фоне ситуации на Украине не дает причин для паники, курс нацвалюты в... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T09:43

2022-02-25T09:43

2022-02-25T09:43

экономика

белоруссия

украина

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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что колебание белорусского рубля на фоне ситуации на Украине не дает причин для паники, курс нацвалюты в целом останется стабильным."Курс белорусского рубля останется стабильным. Введение каких-либо ограничений даже не обсуждается. Временные флуктуации могут быть, это нормально для экономики. У Нацбанка достаточно ресурсов, чтобы какие-то колебания сглаживать. Мы это проходили много раз", - приводит слова Головченко в пятницу агентство Белта, комментируя влияние событий на Украине на курс белорусского рубля."Все эти поводы используются в том числе деструктивными силами, чтобы посеять панику, сбить людей с нормального ритма жизни, вызвать некий хаос и внутри страны. Такого же рода турбулентность на валютном рынке наблюдается и в других странах. В первую очередь это связано с некими психологическими ожиданиями. Как правило, несколько дней проходит и все успокаивается. Не вижу никаких причин для паники", - сказал Головченко.По его словам, члены правительства обсудили ситуацию и пришли к выводу, что ни сейчас, ни в ближайшее время нет никаких оснований для того, чтобы принимать меры дополнительного регулирования на валютном рынке.Курс доллара в четверг в Белоруссии вырос на 5,9% по отношению к белорусскому рублю, евро – на 4,78%, российский рубль подешевел на 3,1%.

https://ria.ru/20220225/valyuta-1774930233.html

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белоруссия

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, белоруссия, украина