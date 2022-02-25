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В Минске заявили, что на валютном рынке нет оснований для паники
В Минске заявили, что на валютном рынке нет оснований для паники - РИА Новости, 25.02.2022
В Минске заявили, что на валютном рынке нет оснований для паники
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что колебание белорусского рубля на фоне ситуации на Украине не дает причин для паники, курс нацвалюты в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T09:43
2022-02-25T09:43
экономика
белоруссия
украина
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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что колебание белорусского рубля на фоне ситуации на Украине не дает причин для паники, курс нацвалюты в целом останется стабильным."Курс белорусского рубля останется стабильным. Введение каких-либо ограничений даже не обсуждается. Временные флуктуации могут быть, это нормально для экономики. У Нацбанка достаточно ресурсов, чтобы какие-то колебания сглаживать. Мы это проходили много раз", - приводит слова Головченко в пятницу агентство Белта, комментируя влияние событий на Украине на курс белорусского рубля."Все эти поводы используются в том числе деструктивными силами, чтобы посеять панику, сбить людей с нормального ритма жизни, вызвать некий хаос и внутри страны. Такого же рода турбулентность на валютном рынке наблюдается и в других странах. В первую очередь это связано с некими психологическими ожиданиями. Как правило, несколько дней проходит и все успокаивается. Не вижу никаких причин для паники", - сказал Головченко.По его словам, члены правительства обсудили ситуацию и пришли к выводу, что ни сейчас, ни в ближайшее время нет никаких оснований для того, чтобы принимать меры дополнительного регулирования на валютном рынке.Курс доллара в четверг в Белоруссии вырос на 5,9% по отношению к белорусскому рублю, евро – на 4,78%, российский рубль подешевел на 3,1%.
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Дарья Буймова
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экономика, белоруссия, украина
09:43 25.02.2022
 
В Минске заявили, что на валютном рынке нет оснований для паники

В Минске заявили, что ситуация на валютном рынке на дает оснований для паники

© Министерство обороны РФ Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко
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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что колебание белорусского рубля на фоне ситуации на Украине не дает причин для паники, курс нацвалюты в целом останется стабильным.
"Курс белорусского рубля останется стабильным. Введение каких-либо ограничений даже не обсуждается. Временные флуктуации могут быть, это нормально для экономики. У Нацбанка достаточно ресурсов, чтобы какие-то колебания сглаживать. Мы это проходили много раз", - приводит слова Головченко в пятницу агентство Белта, комментируя влияние событий на Украине на курс белорусского рубля.
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"Все эти поводы используются в том числе деструктивными силами, чтобы посеять панику, сбить людей с нормального ритма жизни, вызвать некий хаос и внутри страны. Такого же рода турбулентность на валютном рынке наблюдается и в других странах. В первую очередь это связано с некими психологическими ожиданиями. Как правило, несколько дней проходит и все успокаивается. Не вижу никаких причин для паники", - сказал Головченко.
По его словам, члены правительства обсудили ситуацию и пришли к выводу, что ни сейчас, ни в ближайшее время нет никаких оснований для того, чтобы принимать меры дополнительного регулирования на валютном рынке.
"У нас нет поводов для беспокойства. Платежный баланс страны по-прежнему положительный, валютная выручка поступает на предприятия и в бюджет устойчиво. Продолжается тенденция прошлого года. Приток валюты в страну от внешнеэкономической деятельности достаточный и позволяет обеспечить внешние обязательства и удовлетворить потребности экономики и населения в валюте", - подчеркнул Головченко.
Курс доллара в четверг в Белоруссии вырос на 5,9% по отношению к белорусскому рублю, евро – на 4,78%, российский рубль подешевел на 3,1%.
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
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