https://ria.ru/20220225/valyuta-1774960097.html
В Минске заявили, что на валютном рынке нет оснований для паники
В Минске заявили, что на валютном рынке нет оснований для паники - РИА Новости, 25.02.2022
В Минске заявили, что на валютном рынке нет оснований для паники
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что колебание белорусского рубля на фоне ситуации на Украине не дает причин для паники, курс нацвалюты в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T09:43
2022-02-25T09:43
2022-02-25T09:43
экономика
белоруссия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734495088_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_86de4183f24381ae22e1fae032f10bd6.jpg
МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что колебание белорусского рубля на фоне ситуации на Украине не дает причин для паники, курс нацвалюты в целом останется стабильным."Курс белорусского рубля останется стабильным. Введение каких-либо ограничений даже не обсуждается. Временные флуктуации могут быть, это нормально для экономики. У Нацбанка достаточно ресурсов, чтобы какие-то колебания сглаживать. Мы это проходили много раз", - приводит слова Головченко в пятницу агентство Белта, комментируя влияние событий на Украине на курс белорусского рубля."Все эти поводы используются в том числе деструктивными силами, чтобы посеять панику, сбить людей с нормального ритма жизни, вызвать некий хаос и внутри страны. Такого же рода турбулентность на валютном рынке наблюдается и в других странах. В первую очередь это связано с некими психологическими ожиданиями. Как правило, несколько дней проходит и все успокаивается. Не вижу никаких причин для паники", - сказал Головченко.По его словам, члены правительства обсудили ситуацию и пришли к выводу, что ни сейчас, ни в ближайшее время нет никаких оснований для того, чтобы принимать меры дополнительного регулирования на валютном рынке.Курс доллара в четверг в Белоруссии вырос на 5,9% по отношению к белорусскому рублю, евро – на 4,78%, российский рубль подешевел на 3,1%.
https://ria.ru/20220225/valyuta-1774930233.html
https://ria.ru/20220224/vtb-1774785545.html
белоруссия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734495088_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_c72daa85c637d1e3ad3f7dd32f34a3e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия, украина
В Минске заявили, что на валютном рынке нет оснований для паники
В Минске заявили, что ситуация на валютном рынке на дает оснований для паники
МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что колебание белорусского рубля на фоне ситуации на Украине не дает причин для паники, курс нацвалюты в целом останется стабильным.
"Курс белорусского рубля останется стабильным. Введение каких-либо ограничений даже не обсуждается. Временные флуктуации могут быть, это нормально для экономики. У Нацбанка достаточно ресурсов, чтобы какие-то колебания сглаживать. Мы это проходили много раз", - приводит слова Головченко в пятницу агентство Белта, комментируя влияние событий на Украине
на курс белорусского рубля.
"Все эти поводы используются в том числе деструктивными силами, чтобы посеять панику, сбить людей с нормального ритма жизни, вызвать некий хаос и внутри страны. Такого же рода турбулентность на валютном рынке наблюдается и в других странах. В первую очередь это связано с некими психологическими ожиданиями. Как правило, несколько дней проходит и все успокаивается. Не вижу никаких причин для паники", - сказал Головченко.
По его словам, члены правительства обсудили ситуацию и пришли к выводу, что ни сейчас, ни в ближайшее время нет никаких оснований для того, чтобы принимать меры дополнительного регулирования на валютном рынке.
"У нас нет поводов для беспокойства. Платежный баланс страны по-прежнему положительный, валютная выручка поступает на предприятия и в бюджет устойчиво. Продолжается тенденция прошлого года. Приток валюты в страну от внешнеэкономической деятельности достаточный и позволяет обеспечить внешние обязательства и удовлетворить потребности экономики и населения в валюте", - подчеркнул Головченко.
Курс доллара в четверг в Белоруссии
вырос на 5,9% по отношению к белорусскому рублю, евро – на 4,78%, российский рубль подешевел на 3,1%.
Опубликовано: Дарья Буймова