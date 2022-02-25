https://ria.ru/20220225/vaktsina-1775176669.html
Гинцбург считает решение Италии по "Спутнику V" чисто политическим
Гинцбург считает решение Италии по "Спутнику V" чисто политическим - РИА Новости, 25.02.2022
Гинцбург считает решение Италии по "Спутнику V" чисто политическим
Решение итальянских властей прервать сотрудничество с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи чисто политическое, это ослабит общие мировые усилия в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T22:15
2022-02-25T22:15
2022-02-25T22:26
распространение коронавируса
александр гинцбург
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Решение итальянских властей прервать сотрудничество с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи чисто политическое, это ослабит общие мировые усилия в борьбе с пандемией, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее газета la Repubblica сообщила, что итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани") решил прервать любую форму сотрудничества с российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи."У меня нет никакой информации с итальянской стороны. Если такое произошло, это чисто политическое решение. К сожалению, это ослабит общие мировые усилия в борьбе с пандемией", - сказал Гинцбург.Он отметил, что по всем данным и по данным итальянской стороны, "Спутник V" наиболее успешная, наиболее малореактогенная, эффективная вакцина, особенно в плане меняющегося антигенного состава возбудителя.
https://ria.ru/20220225/sputnik-1775163327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр гинцбург, вакцина "спутник лайт", италия, коронавирус covid-19, коронавирусы
22:15 25.02.2022 (обновлено: 22:26 25.02.2022)
Гинцбург считает решение Италии по "Спутнику V" чисто политическим
Глава НИЦ Гинцбург: решение Италии прервать сотрудничество по "Спутнику V" политическое