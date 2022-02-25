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Гинцбург считает решение Италии по "Спутнику V" чисто политическим
Гинцбург считает решение Италии по "Спутнику V" чисто политическим - РИА Новости, 25.02.2022
Гинцбург считает решение Италии по "Спутнику V" чисто политическим
Решение итальянских властей прервать сотрудничество с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи чисто политическое, это ослабит общие мировые усилия в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T22:15
2022-02-25T22:26
распространение коронавируса
александр гинцбург
вакцина "спутник лайт"
италия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Решение итальянских властей прервать сотрудничество с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи чисто политическое, это ослабит общие мировые усилия в борьбе с пандемией, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее газета la Repubblica сообщила, что итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани") решил прервать любую форму сотрудничества с российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи."У меня нет никакой информации с итальянской стороны. Если такое произошло, это чисто политическое решение. К сожалению, это ослабит общие мировые усилия в борьбе с пандемией", - сказал Гинцбург.Он отметил, что по всем данным и по данным итальянской стороны, "Спутник V" наиболее успешная, наиболее малореактогенная, эффективная вакцина, особенно в плане меняющегося антигенного состава возбудителя.
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александр гинцбург, вакцина "спутник лайт", италия, коронавирус covid-19, коронавирусы
22:15 25.02.2022 (обновлено: 22:26 25.02.2022)
 
Гинцбург считает решение Италии по "Спутнику V" чисто политическим

Глава НИЦ Гинцбург: решение Италии прервать сотрудничество по "Спутнику V" политическое

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВакцины "Гам-Ковид-Вак" и "ЭпиВакКорона"
Вакцины Гам-Ковид-Вак и ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Вакцины "Гам-Ковид-Вак" и "ЭпиВакКорона"
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Решение итальянских властей прервать сотрудничество с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи чисто политическое, это ослабит общие мировые усилия в борьбе с пандемией, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее газета la Repubblica сообщила, что итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани") решил прервать любую форму сотрудничества с российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
"У меня нет никакой информации с итальянской стороны. Если такое произошло, это чисто политическое решение. К сожалению, это ослабит общие мировые усилия в борьбе с пандемией", - сказал Гинцбург.
Он отметил, что по всем данным и по данным итальянской стороны, "Спутник V" наиболее успешная, наиболее малореактогенная, эффективная вакцина, особенно в плане меняющегося антигенного состава возбудителя.
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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ВОЗ: мартовские инспекции по "Спутнику V" зависят от разрешения ООН
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Распространение коронавирусаАлександр ГинцбургВакцина "Спутник Лайт"ИталияКоронавирус COVID-19Коронавирусы
 
 
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