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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/unichtozhenie-1774987721.html
ВС России уничтожили пять самолетов и 18 единиц бронетехники Украины
ВС России уничтожили пять самолетов и 18 единиц бронетехники Украины - РИА Новости, 25.02.2022
ВС России уничтожили пять самолетов и 18 единиц бронетехники Украины
Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации уничтожили пять украинских самолетов, один вертолет, пять беспилотников, а также 18 единиц бронетехники и пять боевых... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:23
2022-02-25T11:23
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации уничтожили пять украинских самолетов, один вертолет, пять беспилотников, а также 18 единиц бронетехники и пять боевых катеров, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Сбито: 5 боевых самолетов, 1 вертолет, 5 беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 18 танков и других боевых бронированных машин, 7 реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и 5 боевых катеров", - сказал КонашенковУтром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донбасс, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр
11:23 25.02.2022
 
ВС России уничтожили пять самолетов и 18 единиц бронетехники Украины

ВС России уничтожили пять боевых самолетов и 18 единиц бронетехники Украины

© Anatolii StepanovУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области
© Anatolii Stepanov
Украинские военные в Луганской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации уничтожили пять украинских самолетов, один вертолет, пять беспилотников, а также 18 единиц бронетехники и пять боевых катеров, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Сбито: 5 боевых самолетов, 1 вертолет, 5 беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 18 танков и других боевых бронированных машин, 7 реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и 5 боевых катеров", - сказал Конашенков
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 08:00
"За нами огромная страна". Как в Донбассе восприняли спецоперацию России
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонбассУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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