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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775117938.html
Важно, чтобы под влиянием Запада Киев не начал юлить, заявили в МИД
Важно, чтобы под влиянием Запада Киев не начал юлить, заявили в МИД - РИА Новости, 25.02.2022
Важно, чтобы под влиянием Запада Киев не начал юлить, заявили в МИД
Работа по переговорам с Украиной может начаться в любое время, главное, чтобы Киев под влиянием Запада не стал юлить и врать, заявила в пятницу официальный... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:38
2022-02-25T17:47
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Работа по переговорам с Украиной может начаться в любое время, главное, чтобы Киев под влиянием Запада не стал юлить и врать, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы готовы к этому, об этом было сказано пресс-секретарем президента РФ. Учитывая, что называлось Министерство иностранных дел, я также со своей стороны могу сказать, что действительно такая работа может начаться в любое время", - сказала Захарова."Вопрос только в том, чтобы с той стороны опять... под влиянием Запада, не началось это юление и вранье, и сами представители киевского режима не начали друг друга же сейчас опровергать... Они должны же определиться: либо это переговоры соответствующие, либо это какие-то претензии к нашей стороне ", - отметила Захарова на брифинге.
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Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина
17:38 25.02.2022 (обновлено: 17:47 25.02.2022)
 
Важно, чтобы под влиянием Запада Киев не начал юлить, заявили в МИД

МИД о переговорах с Украиной: важно, чтобы под влиянием Запада Киев не начал юлить

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Работа по переговорам с Украиной может начаться в любое время, главное, чтобы Киев под влиянием Запада не стал юлить и врать, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы готовы к этому, об этом было сказано пресс-секретарем президента РФ. Учитывая, что называлось Министерство иностранных дел, я также со своей стороны могу сказать, что действительно такая работа может начаться в любое время", - сказала Захарова.
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"Вопрос только в том, чтобы с той стороны опять... под влиянием Запада, не началось это юление и вранье, и сами представители киевского режима не начали друг друга же сейчас опровергать... Они должны же определиться: либо это переговоры соответствующие, либо это какие-то претензии к нашей стороне ", - отметила Захарова на брифинге.
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
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