https://ria.ru/20220225/ukraina-1775117938.html

Важно, чтобы под влиянием Запада Киев не начал юлить, заявили в МИД

Важно, чтобы под влиянием Запада Киев не начал юлить, заявили в МИД - РИА Новости, 25.02.2022

Важно, чтобы под влиянием Запада Киев не начал юлить, заявили в МИД

Работа по переговорам с Украиной может начаться в любое время, главное, чтобы Киев под влиянием Запада не стал юлить и врать, заявила в пятницу официальный... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T17:38

2022-02-25T17:38

2022-02-25T17:47

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Работа по переговорам с Украиной может начаться в любое время, главное, чтобы Киев под влиянием Запада не стал юлить и врать, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы готовы к этому, об этом было сказано пресс-секретарем президента РФ. Учитывая, что называлось Министерство иностранных дел, я также со своей стороны могу сказать, что действительно такая работа может начаться в любое время", - сказала Захарова."Вопрос только в том, чтобы с той стороны опять... под влиянием Запада, не началось это юление и вранье, и сами представители киевского режима не начали друг друга же сейчас опровергать... Они должны же определиться: либо это переговоры соответствующие, либо это какие-то претензии к нашей стороне ", - отметила Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20220225/armiya-1775120658.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина