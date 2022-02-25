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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775077936.html
Кулеба заявил, что Киев собирает "материалы" по действиям России
Кулеба заявил, что Киев собирает "материалы" по действиям России - РИА Новости, 25.02.2022
Кулеба заявил, что Киев собирает "материалы" по действиям России
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев собирает "материалы" о действиях России на Украине для передачи в Международный уголовный суд в Гааге. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:36
2022-02-25T16:13
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий кулеба
в мире
украина
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
мид украины
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев собирает "материалы" о действиях России на Украине для передачи в Международный уголовный суд в Гааге.Ранее президент России Владимир Путин о неотвратимости наказания из-за преступлений нынешнего киевского режима, в том числе в ходе трагедии в Одессе и действий на Донбассе.Владимир Путин в обращении к россиянам ранее заявил, что Россия сделает все, чтобы покарать радикалов, захвативших власть на Украине, за преступления против участников акции протеста в Одессе. По его словам, "радикалы, захватившие власть, организовали преследования, настоящий террор в отношении тех, кто выступал против антиконституционных действий. Над политиками, журналистами, общественными деятелями издевались, их публично унижали. Украинские города захлестнула волна погромов и насилия, серия громких и безнаказанных убийств". Он также добавил, что "невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов". президент России в обращении заявил, что "преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет, но мы знаем их поименно и сделаем все, чтобы их покарать: найти и предать их суду".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774917255.html
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775062831.html
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дмитрий кулеба, в мире, украина, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр, мид украины
15:36 25.02.2022 (обновлено: 16:13 25.02.2022)
 
Кулеба заявил, что Киев собирает "материалы" по действиям России

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев собирает "материалы" по действиям России

© REUTERS / POOL / Sergey DolzhenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / POOL / Sergey Dolzhenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев собирает "материалы" о действиях России на Украине для передачи в Международный уголовный суд в Гааге.
Ранее президент России Владимир Путин о неотвратимости наказания из-за преступлений нынешнего киевского режима, в том числе в ходе трагедии в Одессе и действий на Донбассе.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 08:00
Чего нам ждать теперь от Запада
"Вместе с генеральной прокуратурой мы собираем этот и другие материалы, которые мы немедленно отправим в Гаагу", - написал Кулеба в Twitter.
Владимир Путин в обращении к россиянам ранее заявил, что Россия сделает все, чтобы покарать радикалов, захвативших власть на Украине, за преступления против участников акции протеста в Одессе. По его словам, "радикалы, захватившие власть, организовали преследования, настоящий террор в отношении тех, кто выступал против антиконституционных действий. Над политиками, журналистами, общественными деятелями издевались, их публично унижали. Украинские города захлестнула волна погромов и насилия, серия громких и безнаказанных убийств". Он также добавил, что "невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов". президент России в обращении заявил, что "преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет, но мы знаем их поименно и сделаем все, чтобы их покарать: найти и предать их суду".
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 15:29
Чудовище, порожденное Майданом, должно быть уничтожено
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДмитрий КулебаВ миреУкраинаРоссияВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНРМИД Украины
 
 
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