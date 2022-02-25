https://ria.ru/20220225/ukraina-1775055143.html
Лавров посоветовал журналисту CNN изучить заявления Путина по Украине
Лавров посоветовал журналисту CNN изучить заявления Путина по Украине - РИА Новости, 25.02.2022
Лавров посоветовал журналисту CNN изучить заявления Путина по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на вопрос о планах РФ на Украине посоветовал журналисту CNN ознакомиться с заявлениями президента РФ Владимира... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:30
2022-02-25T14:30
2022-02-25T14:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
сергей лавров
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на вопрос о планах РФ на Украине посоветовал журналисту CNN ознакомиться с заявлениями президента РФ Владимира Путина на эту тему.Корреспондент CNN, находящийся в столице Украины, сообщил, что якобы наблюдается бомбардировка, спросив три раза, хочет ли Россия "обезглавить украинское руководство" и "заменить его пророссийским"."Я с первого раза услышал. Я вам еще раз объясняю - вы не хотите слушать: я привлекал внимание, когда отвечал на вопросы двух предыдущих представителей западных СМИ к тому, что сказал президент Путин. Я понимаю, что вам сейчас не до того, чтобы читать заявления, которые подробнейшим образом описывают российскую позицию. Но, тем не менее, я приглашаю вас это сделать", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.Он также посоветовал ему предложить украинским коллегам почитать эти заявления.Министр при этом ответил на вопрос, сообщив, что речь идет о том, чтобы "не позволить неонацистам и тем, кто продвигает методы геноцида, править" на Украине.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Военное ведомство добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, сергей лавров
Лавров посоветовал журналисту CNN изучить заявления Путина по Украине
Глава МИД Лавров посоветовал журналисту CNN ознакомиться с заявлениями Путина по Украине
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на вопрос о планах РФ на Украине посоветовал журналисту CNN ознакомиться с заявлениями президента РФ Владимира Путина на эту тему.
Корреспондент CNN, находящийся в столице Украины
, сообщил, что якобы наблюдается бомбардировка, спросив три раза, хочет ли Россия "обезглавить украинское руководство" и "заменить его пророссийским".
"Я с первого раза услышал. Я вам еще раз объясняю - вы не хотите слушать: я привлекал внимание, когда отвечал на вопросы двух предыдущих представителей западных СМИ к тому, что сказал президент Путин. Я понимаю, что вам сейчас не до того, чтобы читать заявления, которые подробнейшим образом описывают российскую позицию. Но, тем не менее, я приглашаю вас это сделать", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
Он также посоветовал ему предложить украинским коллегам почитать эти заявления.
Министр при этом ответил на вопрос, сообщив, что речь идет о том, чтобы "не позволить неонацистам и тем, кто продвигает методы геноцида, править" на Украине.
Россия
начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин
заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Военное ведомство добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Дома без стен: последствия обстрелов в Донбассе
1 из 13
За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.
2 из 13
По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.
3 из 13
При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.
4 из 13
В городе разрушены жилые дома.
6 из 13
За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.
7 из 13
Повреждены линии электропередачи.
8 из 13
Разрушены водопровод и газопровод.
9 из 13
Жестоким обстрелам подвергся и Донецк.
10 из 13
В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.
11 из 13
Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.
12 из 13
Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".
13 из 13
ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.
1 из 13
За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.
2 из 13
По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.
3 из 13
При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.
4 из 13
В городе разрушены жилые дома.
6 из 13
За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.
7 из 13
Повреждены линии электропередачи.
8 из 13
Разрушены водопровод и газопровод.
9 из 13
Жестоким обстрелам подвергся и Донецк.
10 из 13
В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.
11 из 13
Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.
12 из 13
Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".
13 из 13
ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.
Опубликовано: Ольга Маркова