https://ria.ru/20220225/ukraina-1775055143.html

Лавров посоветовал журналисту CNN изучить заявления Путина по Украине

Лавров посоветовал журналисту CNN изучить заявления Путина по Украине - РИА Новости, 25.02.2022

Лавров посоветовал журналисту CNN изучить заявления Путина по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на вопрос о планах РФ на Украине посоветовал журналисту CNN ознакомиться с заявлениями президента РФ Владимира... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:30

2022-02-25T14:30

2022-02-25T14:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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украина

донбасс

сергей лавров

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на вопрос о планах РФ на Украине посоветовал журналисту CNN ознакомиться с заявлениями президента РФ Владимира Путина на эту тему.Корреспондент CNN, находящийся в столице Украины, сообщил, что якобы наблюдается бомбардировка, спросив три раза, хочет ли Россия "обезглавить украинское руководство" и "заменить его пророссийским"."Я с первого раза услышал. Я вам еще раз объясняю - вы не хотите слушать: я привлекал внимание, когда отвечал на вопросы двух предыдущих представителей западных СМИ к тому, что сказал президент Путин. Я понимаю, что вам сейчас не до того, чтобы читать заявления, которые подробнейшим образом описывают российскую позицию. Но, тем не менее, я приглашаю вас это сделать", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.Он также посоветовал ему предложить украинским коллегам почитать эти заявления.Министр при этом ответил на вопрос, сообщив, что речь идет о том, чтобы "не позволить неонацистам и тем, кто продвигает методы геноцида, править" на Украине.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Военное ведомство добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, сергей лавров