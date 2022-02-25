https://ria.ru/20220225/ukraina-1775032919.html

Украинцы должны иметь возможность определять свою судьбу, заявил Лавров

Украинцы должны иметь возможность определять свою судьбу, заявил Лавров - РИА Новости, 25.02.2022

Украинцы должны иметь возможность определять свою судьбу, заявил Лавров

Все народы Украины должны иметь возможность свободно определить свою судьбу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:34

2022-02-25T13:34

2022-02-25T13:34

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

киев

украина

чернобыльская аэс

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Все народы Украины должны иметь возможность свободно определить свою судьбу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Для того, чтобы не было никаких эвфемизмов, мы хотим, чтобы украинский народ, или как сказал президент (России Владимир) Путин, все народы, проживающие на территории современной Украины, имели возможность свободно, без попыток загонять их в тиски бандеровской психологии, определить свою будущую судьбу", - сказал Лавров.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775024821.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, киев, украина, чернобыльская аэс