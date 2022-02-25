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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775032919.html
Украинцы должны иметь возможность определять свою судьбу, заявил Лавров
Украинцы должны иметь возможность определять свою судьбу, заявил Лавров - РИА Новости, 25.02.2022
Украинцы должны иметь возможность определять свою судьбу, заявил Лавров
Все народы Украины должны иметь возможность свободно определить свою судьбу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:34
2022-02-25T13:34
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
киев
украина
чернобыльская аэс
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Все народы Украины должны иметь возможность свободно определить свою судьбу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Для того, чтобы не было никаких эвфемизмов, мы хотим, чтобы украинский народ, или как сказал президент (России Владимир) Путин, все народы, проживающие на территории современной Украины, имели возможность свободно, без попыток загонять их в тиски бандеровской психологии, определить свою будущую судьбу", - сказал Лавров.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775024821.html
россия
киев
украина
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2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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владимир путин, россия, киев, украина, чернобыльская аэс
13:34 25.02.2022
 
Украинцы должны иметь возможность определять свою судьбу, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: народы Украины должны иметь возможность свободно определять свою судьбу

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Все народы Украины должны иметь возможность свободно определить свою судьбу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Для того, чтобы не было никаких эвфемизмов, мы хотим, чтобы украинский народ, или как сказал президент (России Владимир) Путин, все народы, проживающие на территории современной Украины, имели возможность свободно, без попыток загонять их в тиски бандеровской психологии, определить свою будущую судьбу", - сказал Лавров.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 13:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Никто не собирается оккупировать Украину, заявил Лавров
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияКиевУкраинаЧернобыльская АЭС
 
 
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