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Финляндия выделит Украине почти 15 миллионов евро помощи
Финляндия выделит Украине почти 15 миллионов евро помощи - РИА Новости, 25.02.2022
Финляндия выделит Украине почти 15 миллионов евро помощи
Финляндия выделит Украине дополнительные 15 миллионов евро помощи, сообщил президент Финляндии Саули Ниинистё после разговора с Владимиром Зеленским, сообщает... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:52
2022-02-25T12:52
в мире
владимир путин
украина
донбасс
россия
финляндия
саули ниинисте
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 фев - РИА Новости. Финляндия выделит Украине дополнительные 15 миллионов евро помощи, сообщил президент Финляндии Саули Ниинистё после разговора с Владимиром Зеленским, сообщает канцелярия финского президента.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
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в мире, владимир путин, украина, донбасс, россия, финляндия, саули ниинисте
12:52 25.02.2022
 
Финляндия выделит Украине почти 15 миллионов евро помощи

Финляндия выделит Украине дополнительные 15 миллионов евро помощи

© Flickr / HaprogФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Flickr / Haprog
Флаг Финляндии
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 фев - РИА Новости. Финляндия выделит Украине дополнительные 15 миллионов евро помощи, сообщил президент Финляндии Саули Ниинистё после разговора с Владимиром Зеленским, сообщает канцелярия финского президента.
"Сегодня утром разговаривал по телефону с президентом Зеленским. Я выразил глубокое сочувствие финского народа Украине в этой ужасной ситуации. Я сообщил ему о почти 15 миллионах евро помощи, которую Финляндия предоставляет Украине", - говорится в сообщении.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреВладимир ПутинУкраинаДонбассРоссияФинляндияСаули Ниинисте
 
 
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