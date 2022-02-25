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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775011090.html
ДНР надеется, что украинские военные скоро сложат оружие, заявил Пушилин
ДНР надеется, что украинские военные скоро сложат оружие, заявил Пушилин - РИА Новости, 25.02.2022
ДНР надеется, что украинские военные скоро сложат оружие, заявил Пушилин
Донецкая народная республика надеется, что большое количество украинских военнослужащих скоро сложит оружие, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:33
2022-02-25T12:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
леонид пасечник
денис пушилин
украина
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Донецкая народная республика надеется, что большое количество украинских военнослужащих скоро сложит оружие, заявил глава ДНР Денис Пушилин."В целом военная операция продолжается... Я думаю, что сейчас в самое ближайшее время мы увидим большое количество вменяемых людей из числа нашего противника, которые просто сложат оружие. Мы очень на это рассчитываем", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1". Ранее он сообщил, что подписавшие согласие не участвовать в боевых действиях пленные украинские военнослужащие смогут вернуться к семьям после окончания боевых действий."Нами также проводится работа, как и в Донецкой народной республике, по склонению военнослужащих Украины сложить оружие, не оказывать сопротивление. И это будет одним из факторов, который будет учтен при амнистии, они будут иметь возможность убыть домой, они будут иметь возможность спокойно жить", - сказал глава ЛНР Леонид Пасечник.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
https://ria.ru/20220224/donbass-1774809720.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид пасечник, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины
12:33 25.02.2022 (обновлено: 12:49 25.02.2022)
 
ДНР надеется, что украинские военные скоро сложат оружие, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин выразил надежду, что украинские военные скоро сложат оружие

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Донецкая народная республика надеется, что большое количество украинских военнослужащих скоро сложит оружие, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"В целом военная операция продолжается... Я думаю, что сейчас в самое ближайшее время мы увидим большое количество вменяемых людей из числа нашего противника, которые просто сложат оружие. Мы очень на это рассчитываем", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".
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Ранее он сообщил, что подписавшие согласие не участвовать в боевых действиях пленные украинские военнослужащие смогут вернуться к семьям после окончания боевых действий.
"Нами также проводится работа, как и в Донецкой народной республике, по склонению военнослужащих Украины сложить оружие, не оказывать сопротивление. И это будет одним из факторов, который будет учтен при амнистии, они будут иметь возможность убыть домой, они будут иметь возможность спокойно жить", - сказал глава ЛНР Леонид Пасечник.
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Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникДенис ПушилинУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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