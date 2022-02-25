https://ria.ru/20220225/ukraina-1775003480.html

Действия Киева и Запада ввергли Украину в трагедию, заявил Лавров

Действия Киева и Запада ввергли Украину в трагедию, заявил Лавров - РИА Новости, 25.02.2022

Действия Киева и Запада ввергли Украину в трагедию, заявил Лавров

Действия украинской стороны и западных стран ввергли Украину в трагедию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:14

2022-02-25T12:14

2022-02-25T13:05

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Действия украинской стороны и западных стран ввергли Украину в трагедию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Все эти годы наши западные коллеги последовательно выгораживали украинский режим, закрывая глаза на военные преступления против мирного населения, закрывая глаза на убийства женщин, детей, стариков, на разрушения гражданской инфраструктуры и молчаливо поощряя бурное становление неонацизма и русофобии, что в итоге ввергло страну в трагедию", - сказал Лавров на переговорах с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и первым заместителем главы МИД ДНР Сергеем Пересадой.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774570075.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика