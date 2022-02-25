https://ria.ru/20220225/ukraina-1774980782.html

Глава парламента Крыма призвал власти Украины прекратить сопротивление

Глава парламента Крыма призвал власти Украины прекратить сопротивление - РИА Новости, 25.02.2022

Глава парламента Крыма призвал власти Украины прекратить сопротивление

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал киевские власти не множить напрасных жертв и прекратить сопротивление. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:02

2022-02-25T11:02

2022-02-25T11:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

львов

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал киевские власти не множить напрасных жертв и прекратить сопротивление."Киевскому режиму, чтобы не множить напрасных жертв, следует прекратить сопротивление. Если в Киеве сохранились еще остатки здравого смысла, к этому необходимо приступать немедленно", - сказал Константинов на сессии крымского парламента.По его словам, тех, кто довел Украину до нынешнего позора, кто вверг ее в катастрофу, ждет Львов - будущая столица того, что останется от проекта "Анти-Россия", которую киевские власти строили последние восемь лет.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.В Минобороны РФ подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/nato-1774971836.html

https://ria.ru/20220225/nebytie-1774941741.html

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львов

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, львов, киев