Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/ukraina-1774980782.html
Глава парламента Крыма призвал власти Украины прекратить сопротивление
Глава парламента Крыма призвал власти Украины прекратить сопротивление - РИА Новости, 25.02.2022
Глава парламента Крыма призвал власти Украины прекратить сопротивление
Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал киевские власти не множить напрасных жертв и прекратить сопротивление. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:02
2022-02-25T11:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
львов
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774652266_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f4d892b3c900197b0580ee845502c5d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал киевские власти не множить напрасных жертв и прекратить сопротивление."Киевскому режиму, чтобы не множить напрасных жертв, следует прекратить сопротивление. Если в Киеве сохранились еще остатки здравого смысла, к этому необходимо приступать немедленно", - сказал Константинов на сессии крымского парламента.По его словам, тех, кто довел Украину до нынешнего позора, кто вверг ее в катастрофу, ждет Львов - будущая столица того, что останется от проекта "Анти-Россия", которую киевские власти строили последние восемь лет.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.В Минобороны РФ подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/nato-1774971836.html
https://ria.ru/20220225/nebytie-1774941741.html
россия
львов
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774652266_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_84376ae8553748fa53b57c5b4bb8dbbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, львов, киев
11:02 25.02.2022
 
Глава парламента Крыма призвал власти Украины прекратить сопротивление

Глава парламента Крыма Константинов призвал власти Украины прекратить сопротивление

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМашина с военными на одной из улиц в Киеве
Машина с военными на одной из улиц в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Машина с военными на одной из улиц в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал киевские власти не множить напрасных жертв и прекратить сопротивление.
"Киевскому режиму, чтобы не множить напрасных жертв, следует прекратить сопротивление. Если в Киеве сохранились еще остатки здравого смысла, к этому необходимо приступать немедленно", - сказал Константинов на сессии крымского парламента.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 10:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
НАТО не собирается отправлять войска на Украину, заявили в Варшаве
По его словам, тех, кто довел Украину до нынешнего позора, кто вверг ее в катастрофу, ждет Львов - будущая столица того, что останется от проекта "Анти-Россия", которую киевские власти строили последние восемь лет.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
В Минобороны РФ подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 06:29
Сенатор от Крыма спрогнозировал уход нынешних политиков Украины в небытие
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияЛьвовКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала