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Россияне стали реже покупать туры по стране и за рубеж

Россияне стали реже покупать туры по стране и за рубеж - РИА Новости, 25.02.2022

Россияне стали реже покупать туры по стране и за рубеж

По данным туроператоров, за прошедший день, 24 февраля, среднесуточные продажи путевок отстают от показателей прошлой недели на 20-40 процентов, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:19

2022-02-25T15:19

2022-02-25T15:19

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. По данным туроператоров, за прошедший день, 24 февраля, среднесуточные продажи путевок отстают от показателей прошлой недели на 20-40 процентов, сообщает АТОР.Большая часть падения сначала пришлась на туры по России – у некоторых компаний в этом сегменте проседание среднесуточных продаж достигает 40 процентов. Как отмечают эксперты, скорее всего, это кратковременное явление, вызванное неразберихой с вылетами туристов из регионов Юга России.Больше всего просели продажи туров на март. Спрос на летние путевки на курорты Краснодарского и Крыма снизился на 10-20 процентов."Туристы, как мы видим, верят, что существующий кризис как-то "рассосется" к концу весны", – подтверждает генеральный директор одной из крупных компаний.С продажами зарубежных путевок дела обстоят лучше: среднесуточные продажи снизились на 15-20 процентов. Часть туристов, планировавших покупки на ближайшие даты, предпочитают подождать с бронированием. Но на лето продолжают поступать заявки, в том числе весьма дорогие. Наиболее спокоен и стабилен, как всегда, именно люксовый сегмент, говорят эксперты.

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Лана Баева

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