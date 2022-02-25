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Туризм
https://ria.ru/20220225/tury-1775045583.html
Россияне стали реже покупать туры по стране и за рубеж
Россияне стали реже покупать туры по стране и за рубеж - РИА Новости, 25.02.2022
Россияне стали реже покупать туры по стране и за рубеж
По данным туроператоров, за прошедший день, 24 февраля, среднесуточные продажи путевок отстают от показателей прошлой недели на 20-40 процентов, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:19
2022-02-25T15:19
туризм
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. По данным туроператоров, за прошедший день, 24 февраля, среднесуточные продажи путевок отстают от показателей прошлой недели на 20-40 процентов, сообщает АТОР.Большая часть падения сначала пришлась на туры по России – у некоторых компаний в этом сегменте проседание среднесуточных продаж достигает 40 процентов. Как отмечают эксперты, скорее всего, это кратковременное явление, вызванное неразберихой с вылетами туристов из регионов Юга России.Больше всего просели продажи туров на март. Спрос на летние путевки на курорты Краснодарского и Крыма снизился на 10-20 процентов."Туристы, как мы видим, верят, что существующий кризис как-то "рассосется" к концу весны", – подтверждает генеральный директор одной из крупных компаний.С продажами зарубежных путевок дела обстоят лучше: среднесуточные продажи снизились на 15-20 процентов. Часть туристов, планировавших покупки на ближайшие даты, предпочитают подождать с бронированием. Но на лето продолжают поступать заявки, в том числе весьма дорогие. Наиболее спокоен и стабилен, как всегда, именно люксовый сегмент, говорят эксперты.
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Лана Баева
Лана Баева
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туризм, новости - туризм, россия, туристы, туры
15:19 25.02.2022
 
Россияне стали реже покупать туры по стране и за рубеж

АТОР: спрос на туры за границу и по России упал на 20-40 процентов

© Depositphotos / Diana.mironenkoДевушка на удаленной работе
Девушка на удаленной работе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Depositphotos / Diana.mironenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. По данным туроператоров, за прошедший день, 24 февраля, среднесуточные продажи путевок отстают от показателей прошлой недели на 20-40 процентов, сообщает АТОР.
Большая часть падения сначала пришлась на туры по России – у некоторых компаний в этом сегменте проседание среднесуточных продаж достигает 40 процентов. Как отмечают эксперты, скорее всего, это кратковременное явление, вызванное неразберихой с вылетами туристов из регионов Юга России.
Больше всего просели продажи туров на март. Спрос на летние путевки на курорты Краснодарского и Крыма снизился на 10-20 процентов.
"Туристы, как мы видим, верят, что существующий кризис как-то "рассосется" к концу весны", – подтверждает генеральный директор одной из крупных компаний.
С продажами зарубежных путевок дела обстоят лучше: среднесуточные продажи снизились на 15-20 процентов. Часть туристов, планировавших покупки на ближайшие даты, предпочитают подождать с бронированием. Но на лето продолжают поступать заявки, в том числе весьма дорогие. Наиболее спокоен и стабилен, как всегда, именно люксовый сегмент, говорят эксперты.
Девушка в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 19:42Туризм
Туроператоры рассказали, что делать купившим путевки путешественникам
Опубликовано: Лана Баева
 
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