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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/trudovskaya-1774992110.html
ВСУ открыли огонь по поселку шахты "Трудовская", заявили в ДНР
ВСУ открыли огонь по поселку шахты "Трудовская", заявили в ДНР - РИА Новости, 25.02.2022
ВСУ открыли огонь по поселку шахты "Трудовская", заявили в ДНР
Украинские войска снова открыли огонь по поселку шахты "Трудовская" в ДНР, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:33
2022-02-25T11:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска снова открыли огонь по поселку шахты "Трудовская" в ДНР, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин."В 10:35 украинские военные снова открыли огонь по поселку шахты "Трудовская", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Влада Копылова
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в мире, украина, днр, ситуация в днр и лнр
11:33 25.02.2022
 
ВСУ открыли огонь по поселку шахты "Трудовская", заявили в ДНР

Глава администрации Донецка Кулемзин: ВСУ открыли огонь по поселку шахты "Трудовская"

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Armed Forces General StaffУкраинские военные во время учений
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Armed Forces General Staff
Украинские военные во время учений
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска снова открыли огонь по поселку шахты "Трудовская" в ДНР, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
"В 10:35 украинские военные снова открыли огонь по поселку шахты "Трудовская", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Влада Копылова
 
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