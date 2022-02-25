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ВСУ открыли огонь по поселку шахты "Трудовская", заявили в ДНР
ВСУ открыли огонь по поселку шахты "Трудовская", заявили в ДНР - РИА Новости, 25.02.2022
ВСУ открыли огонь по поселку шахты "Трудовская", заявили в ДНР
Украинские войска снова открыли огонь по поселку шахты "Трудовская" в ДНР, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:33
2022-02-25T11:33
2022-02-25T11:33
обострение ситуации в днр и лнр
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днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска снова открыли огонь по поселку шахты "Трудовская" в ДНР, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин."В 10:35 украинские военные снова открыли огонь по поселку шахты "Трудовская", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр, ситуация в днр и лнр
ВСУ открыли огонь по поселку шахты "Трудовская", заявили в ДНР
Глава администрации Донецка Кулемзин: ВСУ открыли огонь по поселку шахты "Трудовская"
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска снова открыли огонь по поселку шахты "Трудовская" в ДНР, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
"В 10:35 украинские военные снова открыли огонь по поселку шахты "Трудовская", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале
.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин
объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России
с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Опубликовано: Влада Копылова