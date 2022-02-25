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Россия будет наращивать торговые связи с Азией, заявило Минэкономразвития
Россия будет наращивать торговые связи с Азией, заявило Минэкономразвития - РИА Новости, 25.02.2022
Россия будет наращивать торговые связи с Азией, заявило Минэкономразвития
Россия будет наращивать торгово-экономические связи с другими странами, прежде всего со странами Азии, заявило в пятницу Минэкономразвития РФ в условиях... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:03
2022-02-25T13:25
экономика
россия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия будет наращивать торгово-экономические связи с другими странами, прежде всего со странами Азии, заявило в пятницу Минэкономразвития РФ в условиях объявленных санкций стран Запада."Будем наращивать торгово-экономические связи с другими странами, прежде всего со странами Азии. Огромным и еще не до конца раскрытым потенциалом обладает Евразийский экономический союз – продолжим развивать всестороннюю интеграцию", - говорится в комментарии министерства.В ведомстве также указали, что дополнительную гибкость экономике РФ придают реализуемые правительством стратегические инициативы, прежде всего блок, связанный с технологическим прорывом.
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Варвара Скокшина
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экономика, россия
13:03 25.02.2022 (обновлено: 13:25 25.02.2022)
 
Россия будет наращивать торговые связи с Азией, заявило Минэкономразвития

Минэкономразвития: Россия будет наращивать торговые связи со странами Азии

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия будет наращивать торгово-экономические связи с другими странами, прежде всего со странами Азии, заявило в пятницу Минэкономразвития РФ в условиях объявленных санкций стран Запада.
"Будем наращивать торгово-экономические связи с другими странами, прежде всего со странами Азии. Огромным и еще не до конца раскрытым потенциалом обладает Евразийский экономический союз – продолжим развивать всестороннюю интеграцию", - говорится в комментарии министерства.
Прохожий у здания министерства экономического развития Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 13:06
Российская экономика на порядок устойчивее, чем в 2014 году, заявило МЭР
В ведомстве также указали, что дополнительную гибкость экономике РФ придают реализуемые правительством стратегические инициативы, прежде всего блок, связанный с технологическим прорывом.
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
ЭкономикаРоссия
 
 
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