https://ria.ru/20220225/torgovlya-1775020557.html

Россия будет наращивать торговые связи с Азией, заявило Минэкономразвития

Россия будет наращивать торговые связи с Азией, заявило Минэкономразвития - РИА Новости, 25.02.2022

Россия будет наращивать торговые связи с Азией, заявило Минэкономразвития

Россия будет наращивать торгово-экономические связи с другими странами, прежде всего со странами Азии, заявило в пятницу Минэкономразвития РФ в условиях... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:03

2022-02-25T13:03

2022-02-25T13:25

экономика

россия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия будет наращивать торгово-экономические связи с другими странами, прежде всего со странами Азии, заявило в пятницу Минэкономразвития РФ в условиях объявленных санкций стран Запада."Будем наращивать торгово-экономические связи с другими странами, прежде всего со странами Азии. Огромным и еще не до конца раскрытым потенциалом обладает Евразийский экономический союз – продолжим развивать всестороннюю интеграцию", - говорится в комментарии министерства.В ведомстве также указали, что дополнительную гибкость экономике РФ придают реализуемые правительством стратегические инициативы, прежде всего блок, связанный с технологическим прорывом.

https://ria.ru/20220225/ekonomika-1775022107.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия