https://ria.ru/20220225/torgovlya-1775020557.html
Россия будет наращивать торговые связи с Азией, заявило Минэкономразвития
Россия будет наращивать торговые связи с Азией, заявило Минэкономразвития - РИА Новости, 25.02.2022
Россия будет наращивать торговые связи с Азией, заявило Минэкономразвития
Россия будет наращивать торгово-экономические связи с другими странами, прежде всего со странами Азии, заявило в пятницу Минэкономразвития РФ в условиях... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:03
2022-02-25T13:03
2022-02-25T13:25
экономика
россия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия будет наращивать торгово-экономические связи с другими странами, прежде всего со странами Азии, заявило в пятницу Минэкономразвития РФ в условиях объявленных санкций стран Запада."Будем наращивать торгово-экономические связи с другими странами, прежде всего со странами Азии. Огромным и еще не до конца раскрытым потенциалом обладает Евразийский экономический союз – продолжим развивать всестороннюю интеграцию", - говорится в комментарии министерства.В ведомстве также указали, что дополнительную гибкость экономике РФ придают реализуемые правительством стратегические инициативы, прежде всего блок, связанный с технологическим прорывом.
https://ria.ru/20220225/ekonomika-1775022107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
13:03 25.02.2022 (обновлено: 13:25 25.02.2022)
Россия будет наращивать торговые связи с Азией, заявило Минэкономразвития
Минэкономразвития: Россия будет наращивать торговые связи со странами Азии