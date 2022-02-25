20:47 25.02.2022 (обновлено: 21:13 25.02.2022)
России не нужна территория Украины, заявил Чижов
Чижов: России не нужна территория Украины, но ДНР и ЛНР расширятся до размера областей
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов
БРЮССЕЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Территориальные завоевания на Украине никогда не входили в планы Москвы, заявил российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов.
Он добавил, что России и так достаточно площади.
При этом, считает дипломат, ДНР и ЛНР должны быть в границах Донецкой и Луганской областей.
"Территории Донецкой и Луганской народных республик будут фактически расширены, чтобы охватить все эти две "области", — сказал Чижов в интервью новостному порталу Euractiv.
Накануне Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Давид Андриясов