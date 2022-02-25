https://ria.ru/20220225/territoriya-1775164563.html

России не нужна территория Украины, заявил Чижов

России не нужна территория Украины, заявил Чижов - РИА Новости, 25.02.2022

России не нужна территория Украины, заявил Чижов

Территориальные завоевания на Украине никогда не входили в планы Москвы, заявил российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T20:47

2022-02-25T20:47

2022-02-25T21:13

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

россия

украина

владимир чижов

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Территориальные завоевания на Украине никогда не входили в планы Москвы, заявил российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов.Он добавил, что России и так достаточно площади.При этом, считает дипломат, ДНР и ЛНР должны быть в границах Донецкой и Луганской областей."Территории Донецкой и Луганской народных республик будут фактически расширены, чтобы охватить все эти две "области", — сказал Чижов в интервью новостному порталу Euractiv.Накануне Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

ситуация в днр и лнр, россия, украина, владимир чижов