Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/territoriya-1775164563.html
России не нужна территория Украины, заявил Чижов
России не нужна территория Украины, заявил Чижов - РИА Новости, 25.02.2022
России не нужна территория Украины, заявил Чижов
Территориальные завоевания на Украине никогда не входили в планы Москвы, заявил российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T20:47
2022-02-25T21:13
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
россия
украина
владимир чижов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155535/37/1555353738_0:83:3098:1826_1920x0_80_0_0_354aa47cb7b64c61953f66330b1a5359.jpg
БРЮССЕЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Территориальные завоевания на Украине никогда не входили в планы Москвы, заявил российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов.Он добавил, что России и так достаточно площади.При этом, считает дипломат, ДНР и ЛНР должны быть в границах Донецкой и Луганской областей."Территории Донецкой и Луганской народных республик будут фактически расширены, чтобы охватить все эти две "области", — сказал Чижов в интервью новостному порталу Euractiv.Накануне Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/peregovory-1775140571.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Давид Андриясов
Давид Андриясов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155535/37/1555353738_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_0cea3f44018de7e14c52e906b4bf0263.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, россия, украина, владимир чижов
20:47 25.02.2022 (обновлено: 21:13 25.02.2022)
 
России не нужна территория Украины, заявил Чижов

Чижов: России не нужна территория Украины, но ДНР и ЛНР расширятся до размера областей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Территориальные завоевания на Украине никогда не входили в планы Москвы, заявил российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов.
Он добавил, что России и так достаточно площади.
При этом, считает дипломат, ДНР и ЛНР должны быть в границах Донецкой и Луганской областей.
"Территории Донецкой и Луганской народных республик будут фактически расширены, чтобы охватить все эти две "области", — сказал Чижов в интервью новостному порталу Euractiv.
Заместитель руководителя администрации президента России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 18:47
Песков: Украина "ушла со связи" в ответ на предложение о переговорах
Накануне Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Давид Андриясов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВладимир Чижов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала