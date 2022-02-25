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Медиавойны
https://ria.ru/20220225/telekanaly-1774969399.html
В Эстонии запретили трансляцию нескольких российских телеканалов
В Эстонии запретили трансляцию нескольких российских телеканалов - РИА Новости, 25.02.2022
В Эстонии запретили трансляцию нескольких российских телеканалов
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) запретил в Эстонии вслед за Латвией трансляцию ряда российских и одного белорусского... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:22
2022-02-25T10:23
медиавойны
в мире
эгилс левитс
владимир путин
балтия
рига
россия
ртр планета
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 фев - РИА Новости. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) запретил в Эстонии вслед за Латвией трансляцию ряда российских и одного белорусского телеканалов, заявил в пятницу глава департамента Каур Каяк, причиной запрета он назвал якобы распространение "запрещенной информации".Департамент выполняет в Эстонии функции надзорного органа в сфере телекоммуникаций."Все поставщики телевизионных услуг в Эстонии должны с пятницы остановить трансляцию следующих телеканалов: "РТР Планета", "НТВ Мир", "НТВ Мир Балтия", "Беларусь 24", "Россия 24" и TV Centre International по причине передачи ими запрещенной информации", - сказал Каяк. Его слова передает Sputnik Meedia.По его словам, департамент уже несколько недель занимался вопросом российских&nbsp; каналов. "Мы очень внимательно наблюдали за ними и их деятельностью. Несомненно, что мы имеем дело с информационной операцией и военной пропагандой. А если к этому добавить события на Украине, произошедшие в четверг утром, то принято решение запретить трансляцию пропагандистских каналов", - заявил Каяк.Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что нужно запретить ретрансляцию российских телеканалов в Латвии. Позднее в СМИ появилась информация, что в Латвии полностью запретили вещание российских телеканалов. Обряд запрещения трансляции телеканалов ВГТРК "Россия РТР" и "Россия 24" в Латвии стал частью инфополя страны, местные СМИ не могут честно соперничать с российскими телеканалами за умы и сердца аудитории, заявили в ВГТРК.Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
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в мире, эгилс левитс, владимир путин, балтия, рига, россия, ртр планета, вгтрк, нтв (телеканал), эстония
10:22 25.02.2022 (обновлено: 10:23 25.02.2022)
 
В Эстонии запретили трансляцию нескольких российских телеканалов

В Эстонии запретили трансляцию нескольких российских и одного белорусского телеканалов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с изображением эфирного шума
Экран телевизора с изображением эфирного шума - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Экран телевизора с изображением эфирного шума
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 фев - РИА Новости. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) запретил в Эстонии вслед за Латвией трансляцию ряда российских и одного белорусского телеканалов, заявил в пятницу глава департамента Каур Каяк, причиной запрета он назвал якобы распространение "запрещенной информации".
Департамент выполняет в Эстонии функции надзорного органа в сфере телекоммуникаций.
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"Все поставщики телевизионных услуг в Эстонии должны с пятницы остановить трансляцию следующих телеканалов: "РТР Планета", "НТВ Мир", "НТВ Мир Балтия", "Беларусь 24", "Россия 24" и TV Centre International по причине передачи ими запрещенной информации", - сказал Каяк. Его слова передает Sputnik Meedia.
По его словам, департамент уже несколько недель занимался вопросом российских  каналов. "Мы очень внимательно наблюдали за ними и их деятельностью. Несомненно, что мы имеем дело с информационной операцией и военной пропагандой. А если к этому добавить события на Украине, произошедшие в четверг утром, то принято решение запретить трансляцию пропагандистских каналов", - заявил Каяк.
Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что нужно запретить ретрансляцию российских телеканалов в Латвии. Позднее в СМИ появилась информация, что в Латвии полностью запретили вещание российских телеканалов. Обряд запрещения трансляции телеканалов ВГТРК "Россия РТР" и "Россия 24" в Латвии стал частью инфополя страны, местные СМИ не могут честно соперничать с российскими телеканалами за умы и сердца аудитории, заявили в ВГТРК.
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Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
МедиавойныВ миреЭгилс ЛевитсВладимир ПутинБалтияРигаРоссияРТР ПланетаВГТРКНТВ (телеканал)Эстония
 
 
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