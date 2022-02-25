https://ria.ru/20220225/tekhnologii-1775035095.html
Проблемы от санкций в высокотехнологических отраслях решаемы, заявил Песков
Проблемы от санкций в высокотехнологических отраслях решаемы, заявил Песков - РИА Новости, 25.02.2022
Проблемы от санкций в высокотехнологических отраслях решаемы, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможные последствия от новых санкций Запада для высокотехнологических отраслей экономики РФ, заявил, РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:37
2022-02-25T13:37
2022-02-25T13:37
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
джо байден
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможные последствия от новых санкций Запада для высокотехнологических отраслей экономики РФ, заявил, что "проблемы будут, но они не носят нерешаемый характер"."Эта зависимость последние годы планомерно сокращалась. Главная цель, которая преследовалась на фоне постоянно продолжающихся новых и новых санкций, была в том, чтобы обеспечить в случае необходимости полное самообеспечение и полное импортозамещение. Во многом эта цель достигнута. Там, где она достигнута не полностью, имеется потенциал для ускоренного достижения, поэтому, безусловно, будут проблемы, но они не носят нерешаемый характер", - сказал Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена, что новый пакет санкций будет иметь долгосрочный эффект на такие высокотехнологичные отрасли России, как космос, атомная промышленность и другие.
https://ria.ru/20220225/tekhnologii-1774940040.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, джо байден, сша, россия
Проблемы от санкций в высокотехнологических отраслях решаемы, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: проблемы от санкций в высокотехнологических отраслях решаемы