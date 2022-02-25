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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Проблемы от санкций в высокотехнологических отраслях решаемы, заявил Песков
Проблемы от санкций в высокотехнологических отраслях решаемы, заявил Песков - РИА Новости, 25.02.2022
Проблемы от санкций в высокотехнологических отраслях решаемы, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможные последствия от новых санкций Запада для высокотехнологических отраслей экономики РФ, заявил, РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:37
2022-02-25T13:37
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
джо байден
сша
россия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможные последствия от новых санкций Запада для высокотехнологических отраслей экономики РФ, заявил, что "проблемы будут, но они не носят нерешаемый характер"."Эта зависимость последние годы планомерно сокращалась. Главная цель, которая преследовалась на фоне постоянно продолжающихся новых и новых санкций, была в том, чтобы обеспечить в случае необходимости полное самообеспечение и полное импортозамещение. Во многом эта цель достигнута. Там, где она достигнута не полностью, имеется потенциал для ускоренного достижения, поэтому, безусловно, будут проблемы, но они не носят нерешаемый характер", - сказал Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена, что новый пакет санкций будет иметь долгосрочный эффект на такие высокотехнологичные отрасли России, как космос, атомная промышленность и другие.
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Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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экономика, джо байден, сша, россия
13:37 25.02.2022
 
Проблемы от санкций в высокотехнологических отраслях решаемы, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: проблемы от санкций в высокотехнологических отраслях решаемы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможные последствия от новых санкций Запада для высокотехнологических отраслей экономики РФ, заявил, что "проблемы будут, но они не носят нерешаемый характер".
"Эта зависимость последние годы планомерно сокращалась. Главная цель, которая преследовалась на фоне постоянно продолжающихся новых и новых санкций, была в том, чтобы обеспечить в случае необходимости полное самообеспечение и полное импортозамещение. Во многом эта цель достигнута. Там, где она достигнута не полностью, имеется потенциал для ускоренного достижения, поэтому, безусловно, будут проблемы, но они не носят нерешаемый характер", - сказал Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена, что новый пакет санкций будет иметь долгосрочный эффект на такие высокотехнологичные отрасли России, как космос, атомная промышленность и другие.
Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 05:49
ЕС новыми санкциями ударит по доступу России к важным технологиям
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаДжо БайденСШАРоссия
 
 
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