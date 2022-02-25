https://ria.ru/20220225/tekhnologii-1774940040.html

ЕС новыми санкциями ударит по доступу России к важным технологиям

ЕС новыми санкциями ударит по доступу России к важным технологиям - РИА Новости, 25.02.2022

ЕС новыми санкциями ударит по доступу России к важным технологиям

Евросоюз в рамках новых санкций ударит по доступу России к важным технологиям, в том числе в области микрочипов, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T05:49

2022-02-25T05:49

2022-02-25T05:50

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750035003_0:28:3214:1836_1920x0_80_0_0_c6b84be94cb39275108604ee51afbd03.jpg

БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Евросоюз в рамках новых санкций ударит по доступу России к важным технологиям, в том числе в области микрочипов, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после внеочередного саммита глав государств ЕС, на котором было принято решение о новом пакете ограничительных мер в отношении России.Теперь решение по новым санкциям должно быть закреплено юридически.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

https://ria.ru/20220225/neftepererabotka-1774938772.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, в мире