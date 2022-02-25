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ЕС новыми санкциями ударит по доступу России к важным технологиям
ЕС новыми санкциями ударит по доступу России к важным технологиям - РИА Новости, 25.02.2022
ЕС новыми санкциями ударит по доступу России к важным технологиям
Евросоюз в рамках новых санкций ударит по доступу России к важным технологиям, в том числе в области микрочипов, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T05:49
2022-02-25T05:50
россия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Евросоюз в рамках новых санкций ударит по доступу России к важным технологиям, в том числе в области микрочипов, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после внеочередного саммита глав государств ЕС, на котором было принято решение о новом пакете ограничительных мер в отношении России.Теперь решение по новым санкциям должно быть закреплено юридически.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
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россия, в мире
05:49 25.02.2022 (обновлено: 05:50 25.02.2022)
 
ЕС новыми санкциями ударит по доступу России к важным технологиям

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: ЕС ударит по доступу России к важным технологиям

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСветовая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге
Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Евросоюз в рамках новых санкций ударит по доступу России к важным технологиям, в том числе в области микрочипов, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после внеочередного саммита глав государств ЕС, на котором было принято решение о новом пакете ограничительных мер в отношении России.
"Мы ограничиваем доступ России к важнейшим технологиям. Мы ударим по доступу России к важным технологиям, таким как полупроводники или передовые технологии, которые ей необходимы, чтобы обеспечить процветающее будущее", - сказала она.
Теперь решение по новым санкциям должно быть закреплено юридически.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
05:24
Санкции ЕС будут направлены против модернизации нефтепереработки в России
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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