https://ria.ru/20220225/subsidiya-1774966449.html
Тамбовская область получила федеральную субсидию на постройку трех школ
Тамбовская область получила федеральную субсидию на постройку трех школ - РИА Новости, 25.02.2022
Тамбовская область получила федеральную субсидию на постройку трех школ
В Тамбовской области к 2024 году построят три новые школы, на эти цели планируется направить около 5 миллиардов рублей федеральной субсидии, сообщает... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:09
2022-02-25T10:09
2022-02-25T10:09
тамбовская область
максим егоров
субсидии
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ТАМБОВ, 25 фев - РИА Новости. В Тамбовской области к 2024 году построят три новые школы, на эти цели планируется направить около 5 миллиардов рублей федеральной субсидии, сообщает пресс-служба обладминистрации.Две школы на 1275 мест каждая будут построены в Тамбове, ещё одно образовательное учреждение на 1100 учеников появится в селе Бокино Тамбовского района.Министерство просвещения РФ поддержало заявку области на предоставление субсидии на строительство трех школ с применением механизма концессии в рамках нацпроекта "Образование".Планируется, что школы будут введены в эксплуатацию в декабре 2024 года."Область и дальше будет участвовать в нацпроекте "Образование" и других федеральных проектах и программах: с их помощью можно не только строить новые образовательные учреждения, но и проводить ремонт в существующих. Напомню, что в текущем году мы начнем капитальный ремонт в 14 школах региона, в 12 из них он должен быть закончен к 1 сентября. Главная задача: дети Тамбовщины должны учиться в хороших условиях. И мы эту задачу выполним", — приводятся в сообщении слова руководителя региона Максима Егорова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим егоров, субсидии