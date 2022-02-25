Бочкарев: стройки Москвы работают в штатном режиме
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев
МОСКВА, 25 фев — РИА Недвижимость. Работа на строительных площадках Москвы идет в штатном режиме в соответствии с намеченным графиком, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Работа на всех столичных стройках идет в штатном режиме и в соответствии с намеченными планами и графиками. Ожидаем, что объем ввода недвижимости по итогам года составит около 9 миллионов квадратных метров, порядка половины этого объема придется на жилье", - сказал он.
Как отметил заммэра, также в Москве ведется активное строительство новых объектов социальной инфраструктуры.
"В этом году мы планируем ввести более 100 новых социальных объектов, при этом основной упор делается на развитие здравоохранения – по итогам года планируется ввести порядка 40 новых объектов медицины", - добавил Бочкарев.
Опубликовано: Алёна Пава