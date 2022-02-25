Бочкарев: стройки Москвы работают в штатном режиме

"Работа на всех столичных стройках идет в штатном режиме и в соответствии с намеченными планами и графиками. Ожидаем, что объем ввода недвижимости по итогам года составит около 9 миллионов квадратных метров, порядка половины этого объема придется на жилье", - сказал он.