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Бочкарев: стройки Москвы работают в штатном режиме
Бочкарев: стройки Москвы работают в штатном режиме - РИА Новости, 25.02.2022
Бочкарев: стройки Москвы работают в штатном режиме
Работа на строительных площадках Москвы идет в штатном режиме в соответствии с намеченным графиком, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:15
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москва
жилье
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 25 фев — РИА Недвижимость. Работа на строительных площадках Москвы идет в штатном режиме в соответствии с намеченным графиком, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.Как отметил заммэра, также в Москве ведется активное строительство новых объектов социальной инфраструктуры.
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москва, жилье, стройкомплекс москвы
12:15 25.02.2022
 

Бочкарев: стройки Москвы работают в штатном режиме

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 фев — РИА Недвижимость. Работа на строительных площадках Москвы идет в штатном режиме в соответствии с намеченным графиком, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Работа на всех столичных стройках идет в штатном режиме и в соответствии с намеченными планами и графиками. Ожидаем, что объем ввода недвижимости по итогам года составит около 9 миллионов квадратных метров, порядка половины этого объема придется на жилье", - сказал он.
Как отметил заммэра, также в Москве ведется активное строительство новых объектов социальной инфраструктуры.
"В этом году мы планируем ввести более 100 новых социальных объектов, при этом основной упор делается на развитие здравоохранения – по итогам года планируется ввести порядка 40 новых объектов медицины", - добавил Бочкарев.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
13 января, 11:09
Бочкарев: в Москве за 11 лет построили почти 800 социальных объектов
Опубликовано: Алёна Пава
 
МоскваЖильеСтройкомплекс Москвы
 
 
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