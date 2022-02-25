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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/stoltenberg-1775180919.html
Генсек НАТО назвал смену правительства на Украине целью России
Генсек НАТО назвал смену правительства на Украине целью России - РИА Новости, 25.02.2022
Генсек НАТО назвал смену правительства на Украине целью России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что цель действий России – сменить правительство на Украине. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T22:45
2022-02-25T22:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
владимир путин
россия
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что цель действий России – сменить правительство на Украине."Мы видим риторику, послания, которые четко указывают на то, что целью является смена правительства и смещение демократически избранных властей в Киеве", - заявил он на пресс-конференции в пятницу.По его словам, НАТО находится в контакте с Владимиром Зеленским. По оценке НТО, украинские военные "храбро сражаются" и "в состоянии нанести ущерб захватническим силам".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/peregovory-1775140571.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, нато, ситуация в днр и лнр, донбасс
22:45 25.02.2022
 
Генсек НАТО назвал смену правительства на Украине целью России

Генсек НАТО Столтенберг назвал смену правительства на Украине целью России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что цель действий России – сменить правительство на Украине.
"Мы видим риторику, послания, которые четко указывают на то, что целью является смена правительства и смещение демократически избранных властей в Киеве", - заявил он на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, НАТО находится в контакте с Владимиром Зеленским. По оценке НТО, украинские военные "храбро сражаются" и "в состоянии нанести ущерб захватническим силам".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
Заместитель руководителя администрации президента России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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Песков: Украина "ушла со связи" в ответ на предложение о переговорах
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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НАТО сделает выводы по расстановке сил в Европе
Опубликовано: Давид Андриясов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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