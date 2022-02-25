Генсек НАТО назвал смену правительства на Украине целью России
Генсек НАТО Столтенберг назвал смену правительства на Украине целью России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что цель действий России – сменить правительство на Украине.
"Мы видим риторику, послания, которые четко указывают на то, что целью является смена правительства и смещение демократически избранных властей в Киеве", - заявил он на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, НАТО находится в контакте с Владимиром Зеленским. По оценке НТО, украинские военные "храбро сражаются" и "в состоянии нанести ущерб захватническим силам".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
Вчера, 20:57НАТО сделает выводы по расстановке сил в Европе
Опубликовано: Давид Андриясов