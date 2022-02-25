https://ria.ru/20220225/stoltenberg-1775180919.html

Генсек НАТО назвал смену правительства на Украине целью России

Генсек НАТО назвал смену правительства на Украине целью России - РИА Новости, 25.02.2022

Генсек НАТО назвал смену правительства на Украине целью России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что цель действий России – сменить правительство на Украине. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T22:45

2022-02-25T22:45

2022-02-25T22:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

нато

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что цель действий России – сменить правительство на Украине."Мы видим риторику, послания, которые четко указывают на то, что целью является смена правительства и смещение демократически избранных властей в Киеве", - заявил он на пресс-конференции в пятницу.По его словам, НАТО находится в контакте с Владимиром Зеленским. По оценке НТО, украинские военные "храбро сражаются" и "в состоянии нанести ущерб захватническим силам".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, нато, ситуация в днр и лнр, донбасс