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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/ssha-1774953533.html
Глава комитета начштабов США обсудил с партнерами в Европе Украину
Глава комитета начштабов США обсудил с партнерами в Европе Украину - РИА Новости, 25.02.2022
Глава комитета начштабов США обсудил с партнерами в Европе Украину
Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в четверг обсудил по телефону с коллегами из Канады и стран Европы ситуацию на... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T09:07
2022-02-25T09:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
италия
франция
марк милли
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в четверг обсудил по телефону с коллегами из Канады и стран Европы ситуацию на Украине и наращивание сил НАТО в Европе, сообщается на сайте ведомства."Марк Милли поговорил по телефону с несколькими союзниками и партнерами. У него был совместный звонок с Великобританией, Францией, Германией, Италией и Канадой. Он также провел совместную встречу с (представителями стран) Бухарестской девятки", - говорится в сообщении.Как отмечается, представители стран обменялись оценками "неоправданных", на их взгляд, действий РФ на Украине, а также обсудили вопрос "усиления со стороны США союзников путем перегруппировки сил в Европе".Милли собирается продолжить консультации с союзниками и партнерами, отмечается в сообщении.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/ukraina-1774925887.html
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Дарья Буймова
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в мире, владимир путин, россия, италия, франция, марк милли, ситуация в днр и лнр
09:07 25.02.2022
 
Глава комитета начштабов США обсудил с партнерами в Европе Украину

Глава комитета начштабов США Милли обсудил с ЕС Украину и наращивание сил НАТО

© AP Photo / Lauren Victoria BurkeНачальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в четверг обсудил по телефону с коллегами из Канады и стран Европы ситуацию на Украине и наращивание сил НАТО в Европе, сообщается на сайте ведомства.
"Марк Милли поговорил по телефону с несколькими союзниками и партнерами. У него был совместный звонок с Великобританией, Францией, Германией, Италией и Канадой. Он также провел совместную встречу с (представителями стран) Бухарестской девятки", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, представители стран обменялись оценками "неоправданных", на их взгляд, действий РФ на Украине, а также обсудили вопрос "усиления со стороны США союзников путем перегруппировки сил в Европе".
Милли собирается продолжить консультации с союзниками и партнерами, отмечается в сообщении.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияИталияФранцияМарк МиллиСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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