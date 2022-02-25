14:41 25.02.2022 (обновлено: 15:00 25.02.2022)
Россия встала на защиту основ справедливости в мире, заявил Асад
Президент Сирии Асад: Россия встала на защиту себя и основ справедливости в мире
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад
БЕЙРУТ, 25 фев - РИА Новости. Россия своими действиями сегодня защищает себя и основы справедливости в мире, заявил президент Сирии Башар Асад во время телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
"Западная истерика нацелена на сохранение истории в неверном русле в интересах хаоса, который нужен только тем, кто вне закона. Россия сегодня не только защищает себя, она защищает мир и основы справедливости и гуманизма", - цитирует слова Асада пресс-служба президентского дворца.
Сирийский лидер отметил, что западная политика является причиной кровопролития. По его словам, и у Сирии, и у России общий враг - в САР он проявлялся в виде террористов, а на Украине - в лице нацистов. Асад в очередной раз подтвердил, что Дамаск поддерживает действия Москвы и считает правом России препятствовать угрозе расширения НАТО.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Военное ведомство добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Петр Попадюк