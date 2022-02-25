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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/spravedlivost-1775058967.html
Россия встала на защиту основ справедливости в мире, заявил Асад
Россия встала на защиту основ справедливости в мире, заявил Асад - РИА Новости, 25.02.2022
Россия встала на защиту основ справедливости в мире, заявил Асад
Россия своими действиями сегодня защищает себя и основы справедливости в мире, заявил президент Сирии Башар Асад во время телефонного разговора со своим... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:41
2022-02-25T15:00
обострение ситуации в днр и лнр
башар асад
россия
в мире
владимир путин
сирия
москва
нато
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БЕЙРУТ, 25 фев - РИА Новости. Россия своими действиями сегодня защищает себя и основы справедливости в мире, заявил президент Сирии Башар Асад во время телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным."Западная истерика нацелена на сохранение истории в неверном русле в интересах хаоса, который нужен только тем, кто вне закона. Россия сегодня не только защищает себя, она защищает мир и основы справедливости и гуманизма", - цитирует слова Асада пресс-служба президентского дворца.Сирийский лидер отметил, что западная политика является причиной кровопролития. По его словам, и у Сирии, и у России общий враг - в САР он проявлялся в виде террористов, а на Украине - в лице нацистов. Асад в очередной раз подтвердил, что Дамаск поддерживает действия Москвы и считает правом России препятствовать угрозе расширения НАТО.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Военное ведомство добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/operatsiya-1774901107.html
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башар асад, россия, в мире, владимир путин, сирия, москва, нато, украина, признание днр и лнр в россии
14:41 25.02.2022 (обновлено: 15:00 25.02.2022)
 
Россия встала на защиту основ справедливости в мире, заявил Асад

Президент Сирии Асад: Россия встала на защиту себя и основ справедливости в мире

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар Асад
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости
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Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад
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БЕЙРУТ, 25 фев - РИА Новости. Россия своими действиями сегодня защищает себя и основы справедливости в мире, заявил президент Сирии Башар Асад во время телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
"Западная истерика нацелена на сохранение истории в неверном русле в интересах хаоса, который нужен только тем, кто вне закона. Россия сегодня не только защищает себя, она защищает мир и основы справедливости и гуманизма", - цитирует слова Асада пресс-служба президентского дворца.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 21:41
Путин объяснил премьеру Индии, почему началась военная операция на Украине
Сирийский лидер отметил, что западная политика является причиной кровопролития. По его словам, и у Сирии, и у России общий враг - в САР он проявлялся в виде террористов, а на Украине - в лице нацистов. Асад в очередной раз подтвердил, что Дамаск поддерживает действия Москвы и считает правом России препятствовать угрозе расширения НАТО.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Военное ведомство добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 14:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский предложил Путину переговоры
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБашар АсадРоссияВ миреВладимир ПутинСирияМоскваНАТОУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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