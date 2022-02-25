https://ria.ru/20220225/spravedlivost-1775058967.html

Россия встала на защиту основ справедливости в мире, заявил Асад

Россия встала на защиту основ справедливости в мире, заявил Асад - РИА Новости, 25.02.2022

Россия встала на защиту основ справедливости в мире, заявил Асад

Россия своими действиями сегодня защищает себя и основы справедливости в мире, заявил президент Сирии Башар Асад во время телефонного разговора со своим... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:41

2022-02-25T14:41

2022-02-25T15:00

обострение ситуации в днр и лнр

башар асад

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БЕЙРУТ, 25 фев - РИА Новости. Россия своими действиями сегодня защищает себя и основы справедливости в мире, заявил президент Сирии Башар Асад во время телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным."Западная истерика нацелена на сохранение истории в неверном русле в интересах хаоса, который нужен только тем, кто вне закона. Россия сегодня не только защищает себя, она защищает мир и основы справедливости и гуманизма", - цитирует слова Асада пресс-служба президентского дворца.Сирийский лидер отметил, что западная политика является причиной кровопролития. По его словам, и у Сирии, и у России общий враг - в САР он проявлялся в виде террористов, а на Украине - в лице нацистов. Асад в очередной раз подтвердил, что Дамаск поддерживает действия Москвы и считает правом России препятствовать угрозе расширения НАТО.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Военное ведомство добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/operatsiya-1774901107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

башар асад, россия, в мире, владимир путин, сирия, москва, нато, украина, признание днр и лнр в россии