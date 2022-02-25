https://ria.ru/20220225/spetsoperatsiya-1775125807.html

В МИД назвали задачи российской спецоперации актуальными

В МИД назвали задачи российской спецоперации актуальными - РИА Новости, 25.02.2022

В МИД назвали задачи российской спецоперации актуальными

В свете возможных переговоров России и Украины задачи специальной военной операции не снимались, они актуальны, сообщила на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T17:59

2022-02-25T17:59

2022-02-25T17:59

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

в мире

россия

минск

украина

ситуация в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В свете возможных переговоров России и Украины задачи специальной военной операции не снимались, они актуальны, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Те задачи, которые были поставлены президентом перед началом реализации соответствующей специальной операции, конечно, они никем не снимались, они актуальны", - прокомментировала Захарова в ходе брифинга заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, в мире, россия, минск, украина, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова