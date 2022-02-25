16:18 25.02.2022 (обновлено: 16:22 25.02.2022)
В Крыму уверены, что военная операция на Украине скоро завершится
Глава крымского парламента Константинов: военная операция на Украине скоро завершится
© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие, сдавшиеся в плен народной милиции ДНР. Кадр видео
Украинские военнослужащие, сдавшиеся в плен народной милиции ДНР. Кадр видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что специальная военная операция на Украине должна скоро завершиться.
"Идет спецоперация на Украине, которая будет завершена в ближайшее время. Я абсолютно убежден, что мы будем этому свидетелями. Уже сегодня можно однозначно констатировать, что этот нацистский режим больше не существует", - сказал Константинов журналистам.
По его словам, часть украинских лиц уже покинули Украину и находятся за границей.
"Стране предстоит установить нормальную конституционную власть", - подчеркнул глава парламента.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Наталья Макарова