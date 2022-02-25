Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/spetsoperatsiya-1775093429.html
В Крыму уверены, что военная операция на Украине скоро завершится
В Крыму уверены, что военная операция на Украине скоро завершится - РИА Новости, 25.02.2022
В Крыму уверены, что военная операция на Украине скоро завершится
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что специальная военная операция на Украине должна скоро завершиться. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:18
2022-02-25T16:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
республика крым
владимир константинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774975374_0:0:1870:1051_1920x0_80_0_0_6162a7906b220aa0400970faf8421410.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что специальная военная операция на Украине должна скоро завершиться."Идет спецоперация на Украине, которая будет завершена в ближайшее время. Я абсолютно убежден, что мы будем этому свидетелями. Уже сегодня можно однозначно констатировать, что этот нацистский режим больше не существует", - сказал Константинов журналистам.По его словам, часть украинских лиц уже покинули Украину и находятся за границей."Стране предстоит установить нормальную конституционную власть", - подчеркнул глава парламента.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775080499.html
россия
украина
донбасс
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774975374_30:0:1433:1052_1920x0_80_0_0_81df725b60e570df40150e57f0d02516.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, республика крым, владимир константинов
16:18 25.02.2022 (обновлено: 16:22 25.02.2022)
 
В Крыму уверены, что военная операция на Украине скоро завершится

Глава крымского парламента Константинов: военная операция на Украине скоро завершится

© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие, сдавшиеся в плен народной милиции ДНР. Кадр видео
Украинские военнослужащие, сдавшиеся в плен народной милиции ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Народная милиция ДНР
Перейти в фотобанк
Украинские военнослужащие, сдавшиеся в плен народной милиции ДНР. Кадр видео
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что специальная военная операция на Украине должна скоро завершиться.
"Идет спецоперация на Украине, которая будет завершена в ближайшее время. Я абсолютно убежден, что мы будем этому свидетелями. Уже сегодня можно однозначно констатировать, что этот нацистский режим больше не существует", - сказал Константинов журналистам.
По его словам, часть украинских лиц уже покинули Украину и находятся за границей.
"Стране предстоит установить нормальную конституционную власть", - подчеркнул глава парламента.
Украинские военнослужащие, сдавшиеся в плен народной милиции ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 15:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские националисты ожесточенно сопротивляются, заявили в Минобороны
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассРеспублика КрымВладимир Константинов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала