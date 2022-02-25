https://ria.ru/20220225/spetsoperatsiya-1775093429.html

В Крыму уверены, что военная операция на Украине скоро завершится

В Крыму уверены, что военная операция на Украине скоро завершится - РИА Новости, 25.02.2022

В Крыму уверены, что военная операция на Украине скоро завершится

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что специальная военная операция на Украине должна скоро завершиться. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:18

2022-02-25T16:18

2022-02-25T16:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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украина

донбасс

республика крым

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что специальная военная операция на Украине должна скоро завершиться."Идет спецоперация на Украине, которая будет завершена в ближайшее время. Я абсолютно убежден, что мы будем этому свидетелями. Уже сегодня можно однозначно констатировать, что этот нацистский режим больше не существует", - сказал Константинов журналистам.По его словам, часть украинских лиц уже покинули Украину и находятся за границей."Стране предстоит установить нормальную конституционную власть", - подчеркнул глава парламента.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775080499.html

россия

украина

донбасс

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, республика крым, владимир константинов