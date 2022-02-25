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На шахту под Ростовом, где произошло обрушение, направили спасателей
На шахту под Ростовом, где произошло обрушение, направили спасателей - РИА Новости, 25.02.2022
На шахту под Ростовом, где произошло обрушение, направили спасателей
Более 30 спасателей направили на шахту Обуховская в Ростовской области, где произошло обрушение и под завалами оказались трое рабочих, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T09:50
2022-02-25T09:56
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. Более 30 спасателей направили на шахту Обуховская в Ростовской области, где произошло обрушение и под завалами оказались трое рабочих, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."В 8.35 поступила информация об обрушении на шахте Обуховская. По предварительной информации, за завалом находятся три человека. Привлечена группировка 5 единиц техники и 31 человек отделения ВГСО, пожарно-спасательные подразделения", - сказал он.
https://ria.ru/20220225/shakhta-1774961988.html
ростовская область
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Влада Копылова
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происшествия, ростовская область
09:50 25.02.2022 (обновлено: 09:56 25.02.2022)
 
На шахту под Ростовом, где произошло обрушение, направили спасателей

На шахту в Ростовской области, где произошло обрушение, направили более 30 спасателей

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники МЧС
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. Более 30 спасателей направили на шахту Обуховская в Ростовской области, где произошло обрушение и под завалами оказались трое рабочих, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"В 8.35 поступила информация об обрушении на шахте Обуховская. По предварительной информации, за завалом находятся три человека. Привлечена группировка 5 единиц техники и 31 человек отделения ВГСО, пожарно-спасательные подразделения", - сказал он.
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 09:52
Спасатели установили связь с тремя рабочими на шахте Обуховская
Опубликовано: Влада Копылова
 
ПроисшествияРостовская область
 
 
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