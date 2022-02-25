https://ria.ru/20220225/spasateli-1774961536.html

На шахту под Ростовом, где произошло обрушение, направили спасателей

На шахту под Ростовом, где произошло обрушение, направили спасателей - РИА Новости, 25.02.2022

На шахту под Ростовом, где произошло обрушение, направили спасателей

Более 30 спасателей направили на шахту Обуховская в Ростовской области, где произошло обрушение и под завалами оказались трое рабочих, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T09:50

2022-02-25T09:50

2022-02-25T09:56

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. Более 30 спасателей направили на шахту Обуховская в Ростовской области, где произошло обрушение и под завалами оказались трое рабочих, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."В 8.35 поступила информация об обрушении на шахте Обуховская. По предварительной информации, за завалом находятся три человека. Привлечена группировка 5 единиц техники и 31 человек отделения ВГСО, пожарно-спасательные подразделения", - сказал он.

https://ria.ru/20220225/shakhta-1774961988.html

ростовская область

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ростовская область