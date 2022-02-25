https://ria.ru/20220225/spasateli-1774961536.html
На шахту под Ростовом, где произошло обрушение, направили спасателей
На шахту под Ростовом, где произошло обрушение, направили спасателей - РИА Новости, 25.02.2022
На шахту под Ростовом, где произошло обрушение, направили спасателей
Более 30 спасателей направили на шахту Обуховская в Ростовской области, где произошло обрушение и под завалами оказались трое рабочих, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T09:50
2022-02-25T09:50
2022-02-25T09:56
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. Более 30 спасателей направили на шахту Обуховская в Ростовской области, где произошло обрушение и под завалами оказались трое рабочих, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."В 8.35 поступила информация об обрушении на шахте Обуховская. По предварительной информации, за завалом находятся три человека. Привлечена группировка 5 единиц техники и 31 человек отделения ВГСО, пожарно-спасательные подразделения", - сказал он.
https://ria.ru/20220225/shakhta-1774961988.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область
09:50 25.02.2022 (обновлено: 09:56 25.02.2022)
На шахту под Ростовом, где произошло обрушение, направили спасателей
На шахту в Ростовской области, где произошло обрушение, направили более 30 спасателей