https://ria.ru/20220225/sotrudniki-1775170489.html

Замгенсека ООН заявил об отсутствии планов по вывозу сотрудников из Украины

Замгенсека ООН заявил об отсутствии планов по вывозу сотрудников из Украины - РИА Новости, 25.02.2022

Замгенсека ООН заявил об отсутствии планов по вывозу сотрудников из Украины

Планов вывозить сотрудников организации с территории Украины нет, заявил на брифинге замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T21:25

2022-02-25T21:25

2022-02-25T21:57

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ООН, 25 фев – РИА Новости. Планов вывозить сотрудников организации с территории Украины нет, заявил на брифинге замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, ситуация в днр и лнр, оон, украина, владимир путин, россия, донбасс