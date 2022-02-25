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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/sotrudniki-1775170489.html
Замгенсека ООН заявил об отсутствии планов по вывозу сотрудников из Украины
Замгенсека ООН заявил об отсутствии планов по вывозу сотрудников из Украины - РИА Новости, 25.02.2022
Замгенсека ООН заявил об отсутствии планов по вывозу сотрудников из Украины
Планов вывозить сотрудников организации с территории Украины нет, заявил на брифинге замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T21:25
2022-02-25T21:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
оон
украина
владимир путин
россия
донбасс
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ООН, 25 фев – РИА Новости. Планов вывозить сотрудников организации с территории Украины нет, заявил на брифинге замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, оон, украина, владимир путин, россия, донбасс
21:25 25.02.2022 (обновлено: 21:57 25.02.2022)
 
Замгенсека ООН заявил об отсутствии планов по вывозу сотрудников из Украины

Замгенсека ООН Гриффитс заявил об отсутствии планов по вывозу сотрудников из Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание ООН в Нью-Йорке
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ООН, 25 фев – РИА Новости. Планов вывозить сотрудников организации с территории Украины нет, заявил на брифинге замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские пограничники, покинувшие места службы - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 21:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин сообщил о росте числа украинских силовиков, сложивших оружие
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРООНУкраинаВладимир ПутинРоссияДонбасс
 
 
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