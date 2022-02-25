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Замгенсека ООН заявил об отсутствии планов по вывозу сотрудников из Украины
Замгенсека ООН заявил об отсутствии планов по вывозу сотрудников из Украины - РИА Новости, 25.02.2022
Замгенсека ООН заявил об отсутствии планов по вывозу сотрудников из Украины
Планов вывозить сотрудников организации с территории Украины нет, заявил на брифинге замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T21:25
2022-02-25T21:25
2022-02-25T21:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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ООН, 25 фев – РИА Новости. Планов вывозить сотрудников организации с территории Украины нет, заявил на брифинге замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, оон, украина, владимир путин, россия, донбасс
21:25 25.02.2022 (обновлено: 21:57 25.02.2022)
Замгенсека ООН заявил об отсутствии планов по вывозу сотрудников из Украины
Замгенсека ООН Гриффитс заявил об отсутствии планов по вывозу сотрудников из Украины