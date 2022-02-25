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"Какая-то мистика". Призрак скряги на Мясницкой улице
"Какая-то мистика". Призрак скряги на Мясницкой улице - РИА Новости, 25.02.2022
"Какая-то мистика". Призрак скряги на Мясницкой улице
“С ним лучше не встречаться, денег не будет”: экскурсоводы часто останавливаются у неприметного дома на Мясницкой улице (рядом с “китайским” чайным магазином), чтобы рассказать историю про обитающего там призрака. Это старик Кусовников, прославившийся своей жадностью. Однако реальные истории бывших владельцев дома - еще страшнее, чем эта байка.
2022-02-25T12:00
2022-02-25T12:00
2022-02-25T12:00
какая-то мистика
подкаст
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"Какая-то мистика". Призрак скряги на Мясницкой улице
“С ним лучше не встречаться, денег не будет”: экскурсоводы часто останавливаются у неприметного дома на Мясницкой улице (рядом с “китайским” чайным магазином), чтобы рассказать историю про обитающего там призрака. Это старик Кусовников, прославившийся своей жадностью. Однако реальные истории бывших владельцев дома - еще страшнее, чем эта байка.
audio/mpeg
"Какая-то мистика". Призрак скряги на Мясницкой улице
“С ним лучше не встречаться, денег не будет”: экскурсоводы часто останавливаются у неприметного дома на Мясницкой улице (рядом с “китайским” чайным магазином), чтобы рассказать историю про обитающего там призрака. Это старик Кусовников, прославившийся своей жадностью. Однако реальные истории бывших владельцев дома - еще страшнее, чем эта байка.
audio/mpeg
О помещике, которого можно сравнить с Салтычихой, и поучительных легендах Мясницкой рассказывает журналист и экскурсовод Диана Чабанова.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, аудио
"Какая-то мистика". Призрак скряги на Мясницкой улице
“С ним лучше не встречаться, денег не будет”: экскурсоводы часто останавливаются у неприметного дома на Мясницкой улице (рядом с “китайским” чайным магазином), чтобы рассказать историю про обитающего там призрака. Это старик Кусовников, прославившийся своей жадностью. Однако реальные истории бывших владельцев дома - еще страшнее, чем эта байка.