https://ria.ru/20220225/skryaga-1774952843.html

"Какая-то мистика". Призрак скряги на Мясницкой улице

"Какая-то мистика". Призрак скряги на Мясницкой улице - РИА Новости, 25.02.2022

"Какая-то мистика". Призрак скряги на Мясницкой улице

“С ним лучше не встречаться, денег не будет”: экскурсоводы часто останавливаются у неприметного дома на Мясницкой улице (рядом с “китайским” чайным магазином), чтобы рассказать историю про обитающего там призрака. Это старик Кусовников, прославившийся своей жадностью. Однако реальные истории бывших владельцев дома - еще страшнее, чем эта байка.

2022-02-25T12:00

2022-02-25T12:00

2022-02-25T12:00

какая-то мистика

подкаст

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"Какая-то мистика". Призрак скряги на Мясницкой улице “С ним лучше не встречаться, денег не будет”: экскурсоводы часто останавливаются у неприметного дома на Мясницкой улице (рядом с “китайским” чайным магазином), чтобы рассказать историю про обитающего там призрака. Это старик Кусовников, прославившийся своей жадностью. Однако реальные истории бывших владельцев дома - еще страшнее, чем эта байка. audio/mpeg

"Какая-то мистика". Призрак скряги на Мясницкой улице “С ним лучше не встречаться, денег не будет”: экскурсоводы часто останавливаются у неприметного дома на Мясницкой улице (рядом с “китайским” чайным магазином), чтобы рассказать историю про обитающего там призрака. Это старик Кусовников, прославившийся своей жадностью. Однако реальные истории бывших владельцев дома - еще страшнее, чем эта байка. audio/mpeg

О помещике, которого можно сравнить с Салтычихой, и поучительных легендах Мясницкой рассказывает журналист и экскурсовод Диана Чабанова.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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